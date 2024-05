Niech zabrzmią organy! Przed nami II Elbląski Festiwal Organowy

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich “Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” mają zaszczyt zaprosić na II Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 19 i 26 maja oraz 2, 9 i 16 czerwca 2024 r. Początek koncertów o godzinie 19.

W minionym roku wraz z Parafią Św. Wojciecha w Elblągu podjęliśmy się organizacji pierwszej edycji Elbląskiego Festiwalu Organowego. Frekwencja na wszystkich 3 koncertach była dla nas miłym zaskoczeniem – kościół za każdym razem był wypełniony po brzegi. To pokazuje, że muzyka organowa ma szczególne miejsce w sercach elblążan.

- Tegoroczna edycja również przyniesie wiele nowości i artystycznych uniesień. Po raz pierwszy w ramach EFO, poza kościołem św. Wojciecha, koncerty odbędą się także w elbląskiej katedrze - zapowiada Teresa Wojcinowicz prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Międzynarodowi artyści

Nowa lokalizacja to także dodatkowe koncerty - przed nami 5 wyjątkowych niedziel z muzyką organową w roli głównej. - To pozwala zaprezentować o wiele szerszy repertuar. Kościoły św. Wojciecha i św. Mikołaja są zupełnie inne - to różnicuje nie tylko program ale także dobór artystów. W trakcie tegorocznej edycji usłyszymy artystów z Polski i zza granicy (z Węgier i ze Szwajcarii). Podwyższa to prestiż całej imprezy, która posiada już charakter międzynarodowy - mówi Bartosz Skop kierownik artystyczny Festiwalu.

Nie zabraknie niespodzianek

- W czasie koncertów nie zagrają tylko organy. Świetnym zestawienie będzie duet z akordeonem. Pochodnym instrumentem jest także fisharmonia artystyczna. Ten koncert będzie przetarciem szlaków, bowiem instrument ten dopiero teraz zaczyna wychodzić z całkowitego zapomnienia. Przygotowujemy jeszcze jedną niespodziankę ale co to będzie o tym przekonają się nasi melomani w czasie jednego z koncertów - dodaje Bartosz Skop.

Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marek Missan – Prezydent Elbląga oraz Jacek Jezierski – Biskup Elbląski.

II Elbląski Festiwal Organowy jest realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg, Związku Artystów Wykonawców STOART oraz Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP - program IMPULS.

Partnerami wydarzenia są: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, Hotel Młyn, Cosinus Elbląg, Reproskan, Elposter, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Patronat medialny objęli Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso, Bogaty Region, Gość Niedzielny – Gość Elbląski.

Przygotowanie organów – Jakub Wszołek

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy na godzinę 19:00.

Program Festiwalu

19.05 - Maciej Zakrzewski (Gdańsk) - organy, Paweł A. Nowak (Sulęczyno) - akordeon.

Kościół św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4,

26.05. - Małgorzata Trzaskalik - Wyrwa (Warszawa) - organy

Katedra św. Mikołaja w Elblągu, ul Mostowa 18,

02.06 - Tomasz Soczek (Kraków, Warszawa) - organy, fisharmonia artystyczna

Kościół św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4,

09.06 - Kamilla Lévai (Kraków) - organy

Katedra św. Mikołaja w Elblągu, ul Mostowa 18,

16.06. - Andreas Jetter (Church/Szwajcaria) - organy

Kościół św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4,

