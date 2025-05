Niki w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na spotkanie! 8 maja o 19.00 projekcja filmu „Niki” wraz prelekcją i dyskusją, które poprowadzi dr Dorota Grubba-Thiede.

W tym miesiącu, z racji wielu wydarzeń, którym patronuje nasz DKF, odbędzie się jedno czwartkowe spotkanie. 8 maja będzie okazja, żeby oberzeć film „Niki”.

O historia Niki de Saint Phalle (w tej roli Charlotte Le Bon) wraz z mężem i dwuletnią córką przenoszą się z ogarniętych terrorem makkartyzmu Stanów Zjednoczonych do europejskiej stolicy sztuki – Paryża. Mająca arystokratyczne korzenie kobieta posiada znacznie większe artystyczne aspiracje niż jedynie bycie pięknością na okładkach „Vogue’a”, gdzie pojawiała się w charakterze modelki.

Dystans, jaki dzieli ją od rodzinnego domu, początkowo przynosi kobiecie ukojenie. Szybko jednak demony przeszłości dopadają Niki także we Francji, a seria niepokojących retrospekcji z dzieciństwa pozwala zrozumieć, z jaką traumą się mierzy. Bezpiecznym gruntem, ale i sposobem na wyrażenie siebie staje się dla bohaterki jej sztuka. Pozwala także na to, by Niki walczyła o niezależność w świecie społecznych konwenansów i z góry przypisanych ról.

Prelekcję i dyskusję poprowadzi dr Dorota Grubba-Thiede - wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, historyczka sztuki, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2009), magister sztuki (na Kierunku Rzeźba, 2005), magister Ochrony Dóbr Kultury – Konserwatorstwo (2000).