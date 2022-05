Noc Muzeów „Maszyna Czasu”

W sobotę (14 maja) Centrum Sztuki Galeria El zamieni się w Maszynę Czasu, która przeniesie nas do przeszłości, celebrując w ten sposób swoje 60-lecie. Na tę noc przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in.: pokazy archiwalnych nagrań video, mapping historyczny, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem światła i cienia, performance dźwiękowy na gramofonach oraz inne instalacje.

Biletem wstępu będzie pamiątkowa pocztówka w cenie 2 zł, która będzie obligować do 10% rabatu, do restauracji Studnia Smaków (do wykorzystania do końca maja 2022).

ps. Osoby zainteresowane będą mogły odebrać swoje zdjęcia z wystawy “Kongres Marzycielek”.

Szczegółowy program poniżej:

Dziedziniec

18:00 - 24:00 ŚWIATŁODŹWIĘK (instalacja, maszyna czasu I)

Kruchta

18:00 - 24:00 ARTDRUKI (kiermasz archiwalnych wydawnictw)

Krużganek

18:00 - 24:00 WIDEOTEKA (archiwalne nagrania wideo, maszyna czasu II)

Galeria Laboratorium

18:00 - 22:00 ZGAŚWIATŁO (warsztaty plastyczne dla wszystkich, zabawy światłem i cieniem)

22:10 - 24:00 FILMOFORMA O BIENNALE (pokaz filmu o pierwszym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu)

Nawa główna

21:30, 22:30, 23:30 MAPPING HISTORYCZNY (maszyna czasu III)

W ramach Nocy Muzeów zapraszamy również do zwiedzenia aktualnych wystaw: