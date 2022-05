Noc Muzeów w morskich klimatach

W ten wyjątkowy wieczór muzealne ekspozycje ożywają, a na zwiedzających czekają liczne niespodzianki, pokazy i warsztaty. Tegoroczna Noc Muzeów zaplanowana jest na sobotę (14 maja), a jej temat nawiązywać będzie do obchodów Roku tradycji morskich Elbląga. Impreza na terenie muzeum rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do godz. 23.00. Bilet wstępu kosztować będzie 2 zł, niezależnie od wieku.

Podczas sobotniego wydarzenia będziemy poszukiwać związków Elbląga z morzem. Na muzealnym dziedzińcu odbędą się pokazy nurkowania w wykonaniu profesjonalistów z firmy FROG. Będzie można także usiąść przy ognisku i posłuchać szant czy przyłączyć się do śpiewania. W chacie z Truso na rodziców z dziećmi czekać będą morskie kolorowanki i czytanki. W budynku Gimnazjum wysłuchamy wykładów o elbląskim porcie, produktach naszych stoczni oraz podróży Wulfstana do Truso. Ponadto tego wieczoru po raz pierwszy zaprezentowane zostaną aż cztery nowe wystawy czasowe: „Żaglowce w twórczości Adama Werki”, „Zabytkowy sprzęt nurkowy z kolekcji Mirosława Murczkiewicza”, „Archeologia pól bitewnych” (zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Poszukiwawczym DENAR i Klubem Pułku Wsparcia Dowodzenia DWD P-W) oraz „Dary i zakupy 2016 – 2021”. Wernisaż tej ostatniej ekspozycji, prezentującej najnowsze obiekty przyjęte do kolekcji muzealiów, rozpocznie się o godz. 18.30.

W tym roku w organizację imprezy włączy się Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, która udostępni do zwiedzania wystawę prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz ekspozycję „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych Elblążan". Wejście na teren biblioteki możliwe będzie przez dziedziniec muzealny.

Wstępem do wydarzenia będzie spacer z przewodnikiem PTTK po elbląskich portach, przystaniach i stoczniach. Początek spaceru zaplanowano na godz. 16.00 na Moście Wysokim, a zakończenie o godz. 18.00 w muzeum.

Pomiędzy godz. 15.00 a 22.00 z nabrzeża przy muzeum będzie można wypłynąć w krótki rejs po rzece Elbląg tradycyjną łodzią klasy Pomeranka. Rejsy rozpoczynać się będą o pełnych godzinach; początek ostatniego o 21.00. Udział w rejsach oraz w spacerze z przewodnikiem będzie nieodpłatny.

Poniżej publikujemy szczegółowy program Nocy Muzeów:

Bulwar Zygmunta Augusta 11, nabrzeże przy muzeum:

15.00 – 22.00 - Rejsy po rzece Elbląg (początek rejsu o pełnej godzinie; ostatni o godz. 21.00)

Most Wysoki:

16.00 - Elbląskie porty, przystanie i stocznie - spacer z przewodnikiem PTTK (zakończenie spaceru o godz. 18.00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, budynek Gimnazjum:

18.00 – 23.00 – Wystawa „Żaglowce Adama Werki”

- Wystawa „Zabytkowy sprzęt nurkowy z kolekcji Mirosława Murczkiewicza”

- Wystawa „Archeologia pól bitewnych”

18.30 – 19.00 – Wernisaż wystawy „Dary i zakupy 2016 – 2021”

19.00 – 21.45 – Wykłady:

19.00 – 19.30 - dr Marek F. Jagodziński: „Podróż Wulfstana jako przykład wikińskich dróg handlowych na Bałtyku”

19.45 – 20.15 – dr Mirosław Marcinkowski: „Kontakty handlowe Elbląga w źródłach archeologicznych”

20.30 – 21.00 – Lech Trawicki: „Wraki Bałtyku. O Borussi i innych jednostkach zbudowanych w Elblągu”

21.15 – 21.45 – dr Joanna Szkolnicka: "Wokół elbląskiego portu. Widoki zatrzymane na przedwojennych fotografiach ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu"

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dziedziniec:

18.00 – 23.00 – Pokazy nurkowania

– Biesiada z kamratem - muzyka na żywo przy ognisku

– Dla dzieci: morskie kolorowanki i czytanki (chata z Truso)

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida (wejście z dziedzińca muzeum):

18.00 – 23.00 - Wystawa "Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych Elblążan" (oprowadzanie po wystawie w godz. 18:30, 20:00 i 21:30)

- Wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym: "Dyplomy 2022"