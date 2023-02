Nowa książka elblążanki zaskakuje

„Terytorium” to jedenasta książka na koncie Agnieszki Pietrzyk, zupełnie inna niż poprzednie. Trzymający w napięciu klimat, doskonałe kreacje bohaterów i treść, która nikogo nie pozostawi obojętnym. Na spotkanie z autorką zapraszamy do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej w środę, 22 lutego, o godz. 18.

Tym razem trzymająca w napięciu akcja toczy się w Braniewie i lasach blisko polsko-rosyjskiej granicy, gdzie dochodzi do konfliktu pomiędzy służbami mundurowymi – policją i żołnierzami WOT-u. Jedni i drudzy przekraczają swoje uprawnienia, a przecież od osób w mundurze oczekujemy znacznie więcej, a na pewno działań zgodnie z zasadami prawa. Co z tego wyniknie? Koniecznie musicie przyjść na spotkanie, aby posłuchać o tym, jak powstawał kryminał, no i oczywiście przeczytać książkę.

O książce z opisu wydawcy „Czwarta strona”:

Zaskakująca odsłona twórczości Agnieszki Pietrzyk!

W lesie, podczas ćwiczeń żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej, dochodzi do tragedii. Kapral Derkacz, źle oceniwszy sytuację, oddaje śmiertelny strzał w stronę cywila.

Na miejscu pojawia się policja. Jednak terytorialsi nie zamierzają z nią współpracować. Za wszelką cenę chcą chronić swojego człowieka. Kobieta, która jest świadkiem zdarzeń, staje się cenna zarówno dla policji, jak i żołnierzy. Ona sama ma jednak swój cel do zrealizowania. I nie jest to pomoc którejkolwiek ze stron.

Napięcie między formacjami mundurowymi rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Wtedy dochodzi do kolejnej tragedii.

„Terytorium” to thriller, w którym ścierają się interesy różnych grup, a nienawiść i uprzedzenia biorą górę. Agnieszka Pietrzyk opowiada przerażającą historię o tym, co może się wydarzyć, gdy nieodpowiedni ludzie chwycą za broń.

Agnieszka Pietrzyk (ur. 1975) – elblążanka; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; autorka książek: „Obejrzyj się królu” (Wyd. Replika, 2008), „Pałac tajemnic” (Wyd. Replika, 2011), „Urlop nad morzem” (Prószyński i S-ka 2014), „Śmierć kolekcjonera” (Czwarta strona, 2016), „Czas na miłość, czas na śmierć” (Rebis, 2017), „Porwanie” (Czwarta strona, 2018), „Zostań w domu” (Czwarta strona, 2019), „Nikt się nie dowie” (Czwarta strona 2020), „Kto czyni zło” (Czwarta strona, 2021), „Las zaginionych” (Czwarta strona, 2022). Akcję swoich książek umieszcza zwykle w Elblągu i jego dalszych lub bliższych okolicach, m.in. na Żuławach czy Mierzei Wiślanej.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.