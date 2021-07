O miłości w katedrze

W czwartkowy wieczór katedra św. Mikołaja licznie wypełniła się miłośnikami talentu wokalnego znanej aktorki Katarzyny Żak i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W ten sposób muzycy zainaugurowali trzydniowy Elbląg Music Festival. Zobacz zdjęcia.

Elbląg Music Festival to dawny Festiwal „Muzyka Polska na Żuławach”. - Zmieniliśmy nazwę dlatego, że mieliśmy w planach wiele nowych pomysłów. Niestety, z powodu pandemii nie mogły być one zrealizowane, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku się to uda. Dzisiejszy koncert będzie wyjątkowy, ponieważ wystąpi dla nas wspaniała artystka Katarzyna Żak wraz z zespołem i Elbląską Orkiestrą Kameralną. Życzę Państwu miłego odbioru – powitała licznie przybyłych do katedry św. Mikołaja melomanów Karolina Nowotczyńska, dyrektor EOK.

- Jestem zaszczycona, że mogę wystąpić podczas tego festiwalu, a tym większa trema i większy zaszczyt, że mam wielką przyjemność i szczęście, że dzisiaj występuję z Elbląską Orkiestrą Kameralną – przywitała się w widzami Katarzyna Żak.

Zaśpiewała piosenki o miłości, pochodzące z dwóch ostatnich płyt artystki „Bardzo przyjemnie jest żyć” i „Miłosna Osiecka”. - Będą to nie tylko smutne piosenki, bo nie chciałam, byście państwo zapamiętali ten wieczór jako bardzo smutny – mówił artystka, wykonując własną aranżację tak znanych tekstów Agnieszki Osieckiej jak „Sing, sing” czy „Małgośka”, rozsławionych przez Marylę Rodowicz.

Artystkę i EOK oklaskiwała licznie zebrana w katedrze publiczność. Kto nie był na koncercie w Elblśgu, ma jeszcze okazję wysłuchać go w Pasłęku (2 lipca, godz. 19, kościół pw. św. Bartłomieja) i Krzyżanowie koło Starego Pola (3 lipca godz. 19, kościół pw. św. Barbary). Wstęp wolny

Wykonawcy:

Katarzyna Żak – wokalistka

Hadrian Filip Tabęcki – fortepian

Piotr Malicki – gitara

Bartłomiej Krauz – akordeon

Witold Cisło – gitara basowa

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Piosenki o miłości

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

