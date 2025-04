O miłości, wolności i pięknie. Spotkanie z Krzysztofem Cywińskim w Elblągu

Już 7 maja o godz. 17 w Galerii Sztuki Regionalnej w CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się wyjątkowe spotkanie autorskie z Krzysztofem Cywińskim – artystą, pisarzem, grafikiem, projektantem wnętrz i podróżnikiem. Wstęp wolny!

„Tęsknimy za szczęściem, miłością. Szukamy ich nieustannie! Jak je znaleźć,

jak zachować? Są to pojęcia ulotne, nieuchwytne. Gdy przestaniemy

szukać, zjawiają się, gdy najmniej się tego spodziewamy. Bez oczekiwań,

wymagań jest szansa, że zostaną. Naturalnie to nie wystarcza! Może powinniśmy

się wyzwolić? Zdrowa relacja między dwójką, trójką ludzi to ta,

w której każdy z partnerów potrafi funkcjonować samodzielnie i osobno.

Każdy jest indywidualnością, ma swoich znajomych, swoje zainteresowania,

swoją tożsamość. Co znaczy wolność? Niełatwo krótko zdefiniować

to pojęcie. A może każdy określa je inaczej? Autor nie używa wielkich

słów, nie definiuje Życia, Miłości… nie daje rad! Gardzi normami i konwenansami.

Opisuje szczerze, z wielką empatią, jego relacje z kobietami” – Frida Loren.

Cywiński to postać nietuzinkowa. Urodzony w Elblągu – jak sam mówi: „w Prusach”, zakochany w Warszawie, zafascynowany ludźmi, anarchią i pięknem ludzkiej natury. To człowiek wrażliwy na sztukę, żyjący w pełnym kontakcie ze światem, który nieustannie obserwuje z ciekawością i pasją. Czy można go nazwać człowiekiem renesansu? On sam pewnie by zaprzeczył. To po prostu homo sapiens – człowiek współczesny.

Jego najnowsza powieść to podróż przez świat emocji, relacji i osobistego dojrzewania. Opowieść o wolności, miłości i odwadze bycia sobą. To nie tylko zapis słów – to proces.

Proces – jest ich kilka: sądowy, operacyjny, zarządczy, innowacyjny, kluczowy i wspierający. Ten mój jest niezwykły dla osoby, która w głównej mierze zajmuje się twórczością. Proces tworzenia jest fascynującym doznaniem prowadzącym do stworzenia końcowego dzieła.

Książka Cywińskiego to połączenie przeżyć, fantazji i wyobraźni. To konglomerat doświadczeń przefiltrowanych przez osobistą wrażliwość i odwagę ich opisania. Składają się na nią nie tylko słowa, ale i obrazy – zlepek twarzy, postaci, chwil zapisanych na 220 stronach.

Autor zaprasza nas do współuczestnictwa – jako czytelników, ale i współtwórców. Bo każdy akt czytania to też akt tworzenia – interpretacji, przeżycia, odczucia.

„W wasze ręce oddaję swoje, bierzcie, czytajcie i niech wyobraźnia będzie z Wami. Zapraszam do uczestnictwa w procesie, performansie wrażliwości.” – mówi Krzysztof Cywiński

Nie przegapcie tego wydarzenia – to nie tylko premiera książki, ale i spotkanie z człowiekiem, który żyje sztuką i poprzez sztukę zaprasza do wspólnej podróży przez emocje, pytania i refleksje.

Data: Środa, 7 maja 2025 r.

Godzina: 17

Miejsce: Galeria Sztuki Regionalnej, CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny