O sekretach z życia autorów szkolnych lektur

Sławomirem Koper – autor ponad osiemdziesięciu bestsellerowych książek popularnonaukowych, w których poprzez anegdoty z życia prywatnego znanych osób i ciekawostki dotyczące danej epoki – przybliża różne okresy historyczne. Na rozmowę z autorem w cyklu spotkań autorskich #czytElnia zapraszamy w poniedziałek, 14 grudnia, o godz. 18:30 na stronę FB Biblioteki Elbląskiej.

Sławomir Koper – pisarz, autor ponad osiemdziesięciu książek popularnonaukowych (niektóre z nich napisane we współautorstwie), głównie o tematyce historycznej, publicysta, radiowy i telewizyjny ekspert historyczny. W swoich książkach przedstawia historię poprzez fakty mało znane, często przemilczane przez oficjalne monografie, również poprzez ciekawostki z życia prywatnego znanych osób; napisał m.in.: „Afery i skandale II RP”, „Alkohol i muzy. Wódka w życiu polskich artystów”, „Chorwacja. Przewodnik historyczny”, „Kobiety władzy PRL”, „Miłość w Powstaniu Warszawskim”, „Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945”, „Skandaliści PRL”, „Sławne pary PRL”, „Tajemnice i sensacje świata antycznego”, „Ukraina. Przewodnik historyczny”, „Wpływowe kobiety II RP”, „Życie artystek w PRL”, „Życie prywatne elit artystycznych II RP”, „Życie prywatne elit II RP”, „Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji i Rzymie”, „Królowe salonów II RP”, „Moje kresy sentymentalne”, „Bodo. Historia z tragicznym zakończeniem”, „Zbrodnie z namiętności”, „Ostatnie lata polskiego Lwowa”, „Moniuszko”. Najnowsze to „Ostatnie lata polskich Kresów”, „Nieznane losy autorów lektur szkolnych. Wstydliwe tajemnice mistrzów pióra” (książka to kolejna porcja smakowitych historii dotyczących klasyków literatury, pierwszy zbiór opowieści pt. „Sekretne życie autorów lektur szkolnych” stał się bestsellerem).

Rozmowę poprowadzi Jolanta Karmowska. Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.