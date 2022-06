O współczesnej Rosji z Krystyną Kurczab-Redlich

W sobotę (11 czerwca), o godz. 18:00 w sali „u św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Krystyną Kurczab-Redlich, jedną z najważniejszych komentatorek toczącej się w Ukrainie wojny, specjalistki od Rosji, autorki m. in. bestsellerowej książki „Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”. Rozmowę poprowadzi Jacek Nowiński.

Krystyna Kurcza-Redlich - dziennikarka i reportażystka, jedna z najczęściej pojawiających się w mediach komentatorek toczącej się w Ukrainie wojny, specjalistka od Rosji. W latach 1990–2004 była korespondentką polskich mediów w Rosji, a od II wojny czeczeńskiej także autorką filmów dokumentalnych o Czeczenii, w których przedstawiła wstrząsające przypadki łamania praw człowieka: „Czeczenia – widmo śmierci”, „Czeczenia – zabójstwo za zgodą świata”, „S.O.S. dla Czeczenii”, „Czeczeni po Biesłanie”. Jest autorką książek: „Pandrioszka”, „Głową o Mur Kremla”, „Głową o Mur Kremla. Nowe Fakty”, „Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”, w których opisuje przemiany obyczajowe, społeczne i polityczne, jakie zachodziły w Rosji od lat 90. XX wieku do dziś. Ostatnia z nich „Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina” to monumentalna biografia Władimira Putina, będąca wnikliwą analizą mechanizmów despotycznych rządów, które doprowadziły do trwającej od ponad trzech miesięcy wojny w Ukrainie. Wojny, która tak naprawdę rozpoczęła się znacznie wcześniej, w roku 2014 konfliktem zbrojnym w Donbasie.

O książce „Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina” z opisu wydawcy:

Historia życia Władimira Putina, którą czyta się jak kryminał.

Znakomita autorka, znawczyni problematyki rosyjskiej ujawnia nieznane na ogół fakty z życia prezydenta Rosji. Skąd wziął się w KGB, czy rzeczywiście wygrywał wybory, jak naprawdę rozpoczął wojnę w Czeczenii i na Ukrainie, jakie ma związki z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim, jak wiele osób wysłał na cmentarz, jakim był mężem, jakim jest ojcem i czy czuje się samotny?

Autorka przypomina także fakty, o których informowały media, ale ukazuje je od podszewki, sięgając do kwestii dotychczas pomijanych. Opisuje splot wydarzeń, które doprowadziły do objęcia i utrzymania władzy przez Putina, oraz sytuację poprzedzającą głośne ataki terrorystyczne. Kreśli przy tym wnikliwy portret psychologiczny rosyjskiego przywódcy. Dynamiczna narracja, bogate źródła oraz liczne zdjęcia rzucają nowe światło na Władimira Putina.

Spotkanie odbywa się w ramach wydarzenia „Kulturalne (NIE)pokoje” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne, którego Biblioteka Elbląska jest współorganizatorem.