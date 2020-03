O zdrowych nawykach żywieniowych

Filia nr 5 Kostka na osiedlu Zawada zaprasza we wtorek 10 marca, o godz. 12 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, podczas którego będzie kontynuowana rozmowa o książce „Jeść przyzwoicie. Autoeksperyment”. Specjalnym gościem będzie ekspertka od zdrowego odżywiania Aga Kopczyńska. Wstęp wolny.

Najbliższe spotkanie będzie kontynuacją wcześniejszej dyskusji na temat książki Karen Duve „Jeść przyzwoicie. Autoeksperyment”. W trakcie spotkania będziemy ustalać, co to znaczy jeść przyzwoicie i jak ów stan przyzwoitości osiągnąć. Jak odżywiać się zdrowo, a jednocześnie spełniać wymogi etyczno-moralne w stosunku do zwierząt. Na te i inne pytania odpowie nasz gość: Agnieszka Kopczyńska, która mówi o sobie, że z zawodu i pasji jest nauczycielką zdrowego odżywiania. Jest też autorką bloga kulinarnego Aga ma smaka, uznanego za jednego z 10 najlepszych w konkursie Blog Roku 2015.

Na spotkanie zapraszamy nie tylko klubowiczów, ale wszystkich, którzy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i chcieliby się dowiedzieć jak się do tego zabrać, a także tych, którzy interesują się zdrowym odżywianiem oraz szeroko pojętymi zdrowymi nawykami. Filia nr 5 mieści się przy ul. Józefa Wybickiego 20 w budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

Więcej informacji:

Filia nr 5 „Kostka”

ul. Józefa Wybickiego 20

tel. 55 625 60 95(96)