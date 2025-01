W niedzielę 23 marca o godz. 17:00 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, w ramach finałowej gali oraz koncertu laureatów XXVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa "...czy to jest kochanie?", odbędzie się koncert Artura Żmijewskiego, Cohen – Po miłości kres. Bilety są już dostępne.

Artur Żmijewski, jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów, tym razem zaskakuje w nowej roli, prezentując program muzyczny z utworami Leonarda Cohena. Na sali kinowo-widowiskowej Kina Światowid usłyszymy takie utwory jak „Alleluja”, „W tajnym życiu mym” (In My Secret Life), „Zuzanna”, „Tańczmy po miłości kres” (Dance Me To The End of Love), „Wspomnienie” (Memories) oraz wiele innych. Każdy z nich, dzięki doskonałym tłumaczeniom autorstwa Macieja Zembatego, Romana Kołakowskiego i Michała Kuźmińskiego, zyskuje nowe życie, wprowadzając słuchaczy w świat pełen poezji, emocji i głębokiej refleksji. Arturowi Żmijewskiemu na scenie towarzyszyć będą wyjątkowi muzycy. Ewa Żmijewska (wokal, gitara), Shandrelica „Shandy” Casper (instrumenty perkusyjne i wokal), Wojciech Pilichowski (gitara basowa oraz wokal) i Andrzej „e-moll” Kowalczyk (śpiew, gitary i instrumenty klawiszowe). Razem tworzą niezwykłą muzyczną przestrzeń, która doskonale oddaje nastrój i przesłanie utworów Cohena. Program „Cohen – Po miłości kres” to nie tylko hołd dla twórczości Cohena, ale także nowa, pełna emocji interpretacja jego utworów. To koncert skłaniający do refleksji nad przemijaniem i wolnością jednostki, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci.



Zapraszamy serdecznie na koncert!



XXVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa ...czy to jest kochanie?

Koncert Artura Żmijewskiego poprzedzi koncert laureatów Festiwalu

data: 23.03.2025

godz. 17:00

miejsce: sala kinowo-widowiskowa CSE "Światowid" w Elblągu

cena biletu: 130 zł





Bilety na koncert można nabyć:

- online –www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.