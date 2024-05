Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne 2024

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. To już 23. edycja imprezy, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników jak i publiczności. Na zmagania w różnych stylach zapraszamy w sobotę, 25 maja 2024 r.

Podczas konfrontacji uczestnicy konkurować będą w takich kategoriach jak: hip-hop, disco-dance, taniec klasyczny, inne formy tańca oraz art dance czyli: taniec współczesny.

W turnieju, oprócz solistów, udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

Data: sobota, 25 maja 2024 r., godz: 9:30,

Miejsce: sala widowiskowa-sportowa, CSE „Światowid” w Elblągu,

Opłata startowa dla zawodnika: 30zł/os za pierwszą kategorię, za kolejne 15zł/os.

Bilet wstępu dla publiczności: 20zł/os

Bilety do nabycia:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.