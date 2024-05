Piąty raz pobiegli dla hospicjum

„Żółty“ bieg przełajowy po Bażantarni wpisał się w kalendarz sportowy naszego miasta. Ten bieg jest jednak szczególny - dochód z niego wspiera elbląskie hospicjum. Wkrótce więcej zdjęć.

W 2018 r. po raz elblążanie po raz pierwszy pobiegli w Biegu Nadziei dla elbląskiego hospicjum. Wówczas wzięło udział około 150 dorosłych na chodnikach przy ulicach: Marymonckiej, Piłsudskiego, Dąbka, Nowowiejskiej, Agrykola i Chrobrego oraz 90 dzieci, które rywalizowały w Bażantarni.

Dziś (19 maja) elblążanie pobiegli jeszcze raz. W Bażantarni do wyboru mieli dwa dystanse biegu (10 km i 5 km) oraz marsz na 3 km. Odbyły się również biegi dzieci na przełajowej trasie przebiegającej między innymi przez Srebrny Potok.

- Wspieram hospicjum. Uważam, że wszyscy, którzy mają serca powinni pomagać. To jest najlepsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ja dziś będę uczestniczyć w marszu, mąż będzie biegł 5 kilometrów - mówiła Bożena Lemierska, jedna z uczestniczek Biegu i Marszu Nadziei.

- Lubię biegać i jest okazja dołożyć trochę dla hospicjum. 10 kilometrów to jest dla mnie dużo, ale myślę, że dam radę - dodał Krzysztof Olkowski, jeden z uczestników biegu.

- Cały czas staramy się działać dla dobra pacjenta, dla jego dobrego pobytu w hospicjum. Trzeba m. in. wymieniać sprzęt, który się zużywa. Nadal prowadzimy pobyty dzienne, które nie są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś przede wszystkim chcielibyśmy pokazać hospicjum, co robimy. Po to by wzrastała świadomość w społeczeństwie, że takie miejsca jak hospicja są potrzebne - uzupełniła Wiesława Pokropska, dyrektor elbląskiego hospicjum.

Organizatorzy nagrodzili statuetkami po sześć najszybszych zawodniczek i zawodników na dystanse 5 i 10 km. Otrzymali je:

5 km

Kobiety

1. Katarzyna Wiśniewska (Elbląg)

2. Natalia Werema (Elbląg)

3. Natalia Kühn (Elbląg)

4. Urszula Dziedzic (Gdańsk)

5. Barbara Karolkiewicz (Elbląg)

6. Agnieszka Pajek-Sielicka (Elbląg)

Mężczyźni

1. Krzysztof Sobieski (Gdańsk)

2. Artur Barański (Elbląg)

3. Sebastian Rogowski (Elbląg)

4. Hubert Sielicki (Elbląg)

5. Szymon Maszaro (Elbląg)

6. Piotr Grynis Elbląg)

10 km

Kobiety

1. Kamila Grynis (Elbląg)

2. Ada Kotulska (Elbląg)

3. Joanna Witkowska (Elbląg)

4. Ewelina Lahn (Charzykowy)

5. Wioletta Barcikowska (Elbląg)

6. Anna Olkowska (Elbląg)

Mężczyźni

1. Michał Prusinowski (Elbląg)

2. Andrzej Stefański (Elbląg)

3. Grzegorz Jabłonka (Elbląg)

4. Damian Słupski (Warszawa)

5. Marcin Płatkowski (Elbląg)

6. Sebastian Zdziarski (Elbląg)