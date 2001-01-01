Ogrody, kino, VR i druk 3D. Dni otwarte CSE „Światowid" 

Przyjdź i odkryj, co skrywa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! W sobotę 13 września zaprezentujemy się mieszkańcom Elbląga w Centrum Handlowym Ogrody, a w niedzielę 14 września otworzymy naszą siedzibę, by pokazać Wam budynek, ofertę i technologiczne ciekawostki. Dwa dni, setki wrażeń. Wpadnij z rodziną, przyjaciółmi - każdy znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy w godzinach od 16:00 do 18:00.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wyjątkowy weekend pełen kreatywnych atrakcji i technologicznych odkryć. Tegoroczne Dni Otwarte rozłożyliśmy na dwa uzupełniające się wydarzenia, bo chcemy dotrzeć do Was tam, gdzie jesteście, i zaprosić do nas, by pokazać, co kryje się za drzwiami naszej instytucji.

Sobota - 13 września: Światowid w CH Ogrody, godz. 16:00–18:00

Na sobotnim bloku w centrum handlowym będzie kolorowo i głośno — idealne otwarcie weekendu. Przyjdź, żeby: pobawić się na warsztatach plastycznych (tworzymy, malujemy, inspirujemy!), dowiedzieć się wszystkiego przy stoisku informacyjnym o ofercie CSE „Światowid” w Elblągu, obejrzeć energetyczne pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy z Centrum Tańca Promyk, wziąć udział w konkursach z nagrodami i wygrać bilety, gadżety i vouchery. To świetna okazja, by porozmawiać z naszym zespołem, zabrać ulotkę z programem sezonu i zaplanować przyszłe wizyty w kinie, na warsztatach i wystawach.

Niedziela - 14 września: Dni Otwarte w siedzibie CSE „Światowid” w Elblągu, godz. 16:00–18:00

Zapraszamy do naszego domu - pokażemy, czym żyje instytucja, jak działa kino i jakie technologie wykorzystujemy. W programie m.in.: pokazy filmów z wakacyjnych warsztatów - krótkie filmy, duży uśmiech, lokalne talenty na ekranie, warsztaty animacji poklatkowej - stwórz własną krótką animację krok po kroku, skaning 3D oraz druk 3D - zobacz modelowanie i wydruk „na żywo”, zabawy z goglami VR - wejdź do wirtualnych światów, multimedialna wystawa ŚWIATŁO/CIEŃ - interaktywne doświadczenia dla oczu i wyobraźni, pokazy taneczne CT Promyk oraz nauka tańca - zatańcz z nami; warsztaty kreatywne - twórczość dla dzieci i dorosłych; konkursy i zabawy z nagrodami - chwile rywalizacji i moc nagród.

W niedzielę nasi goście będą mogli zwiedzić sale, zaplecze kina i porozmawiać z prowadzącymi zajęcia - to idealna okazja, by poznać ofertę „od kuchni” i zapisać się na zajęcia.