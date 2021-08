Organowe improwizacje w Pasłęku

W sobotę 14 sierpnia o godz. 19:30 zapraszamy do kościoła św. Bartłomieja w Pasłęcku na koncert wybitnego improwizatora prof. Juliana Gembalskiego z Katowic. To drugi w historii Pasłęckiego Festiwalu Organowego występ tego artysty.

Na organach Hildebrandta zabrzmią improwizacje w różnych stylach, a sam instrument zaprezentowany zostanie w kilku odsłonach brzmieniowych.

Julian Gembalski, ur. w 1950 r. w Siemianowicach Śląskich. Edukację muzyczną odbywał w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, gdzie ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Wandy Uszok. Gry organowej uczył się najpierw u organisty Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, Stanisława Kopernoka, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, w klasie organów Henryka Klaji. Ukończył także Wydział Kompozycji i Teorii (dyplomy obu specjalności z wyróżnieniem w 1975 r.). W 1978 r. odbył kurs mistrzowski u prof. Flor Peetersa w Mechelen (Belgia) a w latach 1979-80 studiował w Paryżu, pod kierunkiem Andre Isoir'a i Michela'a Chapuis (organy) oraz Jean'a Saint-Arroman (muzykologia). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, naukową i pedagogiczną. Występował z koncertami w całej Europie oraz w USA, nagrywał dla Polskiego Radia (m.in. seria „Antologia Organów na Górnym Śląsku", gdzie zarejestrował 90 organów regionu) i telewizji. Nagrał ponad 50 płyt CD. Jest laureatem I nagród w konkursach improwizacji fortepianowej w Gdańsku i Nowej Rudzie oraz improwizacji organowej w Weimarze, a także wielu innych nagród, (m.in. nagrody „Orfeusza" XXXVIII Festiwalu „Warszawska Jesień", nagrody im. Wojciecha Korfantego, im. Stanisława Ligonia, nagrody Arcybiskupa Katowickiego „Lux ex Silesia", nagrody „Śląski Szmaragd" Biskupa Ewangelicko-Augsburskiego; odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice"). Honorowy Ślązak Roku, Honorowy Obywatel Miasta Sejny i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Autor wielu prac z zakresu historii organów na Śląsku, problematyki ochrony i konserwacji organów zabytkowych, a także projektant wielu instrumentów. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie do 2020 roku prowadził klasę organów i kierował Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swej macierzystej uczelni. Od wielu lat jest też Archidiecezjalnym Wizytatorem Organów i Organistów. W 2004 roku założył pierwsze w Europie Środkowej Muzeum Organów.

Przypominamy o codziennych prezentacjach zabytkowych pasłęckich organów:

- poniedziałki, wtorki, środy, piątki i niedziele: 14:00 oraz 15:00,

- czwartkie: 14:00 oraz 14:30,

- soboty: 14:00.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe i na prezentacje wstęp wolny!