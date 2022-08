Ostatnie Śniadanie na trawie w tym roku

W tym roku to już niestety ostatnie “Śniadanie na trawie” organizowane przez Centrum Sztuki Galeria EL. Tym bardziej zapraszamy do wspólnego, pysznego poranka.

W programie:

- 10:00 - 14:00 Restauracja Vegan Spot, Kawiarnia #Bez, Niezły kocioł (Pyszne, ekologiczne i 100% wegańskie i wegetariańskie śniadania, kawa i ciasta)

- 12:00 - 14:00 Groovno (Funk, rock i groove)

- 11:00 - 12:00 Małgorzata Jabłońska - Zumba (Zajęcia fitness z elementami tańca)

- 10:00 - 14:00 Janusz Kozak - VLEPTOTUTAJ (Warsztaty z robienia vlepek)

- 14:30 Wspólne zdjęcie mieszkańców Elbląga

Spotykamy się na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych.

Tego dnia, zwiedzanie wystaw za symboliczną złotówkę!

- Tomek Kawiak “Ślady 1962-2021” do 8 września

- Kinga Kosacz-Drozdek “Afekty” do 31 sierpnia

- Ola Fronc “Śnienie” do 25 września

Więcej informacji na stronie internetowej i fanpage'u Galerii EL.

Śniadanie na trawie jest realizowane w ramach cyklu „Lato w formie” organizowanego przez Prezydenta Miasta Elbląg