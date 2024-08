Ostatnie Śniadanie na trawie w tym roku!

Pogoda zapowiada się znakomita – dlatego zachęcamy do zabrania kocyków na zieloną trawkę na dziedzińcu Galerii ELŚniadanie tradycyjnie startuje o 10.00 i trwa do 14.00.

W PROGRAMIE:

Warsztaty „Roślinne Mobile” – czyli kreatywny warsztat tworzenia naturalnych dekoracji. Podczas konstruowania własnych Mobili korzystać będziemy z materiałów prosto z natury, takich jak driftwood, patyki, pióra, kamienie i oczywiście rośliny. Będziemy skręcać, wiązać, wieszać i wiercić – twórczo bawić się naturą. A jeśli masz w domu ulubione naturalne skarby, wyjątkową pamiątkę z wakacji, którą chcesz wkomponować w dekorację, koniecznie przynieś ze sobą!

Warsztaty poprowadzi Aneta Tadra, czyli Żuławianki. Start godz. 10.00

Koncert Human Analog – to zespół z Trójmiasta w odrębny sposób nawiązujący do tradycji rocka, który nie boi się jazzowych skojarzeń czy alternatywnego zanurzenia w emocje. Zbigniew Wiszniewski (gitara, głos), Michał Miegoń (gitara basowa) oraz Szymon Burnos (perkusja) w klasycznej formule „power trio”, w zgodzie z tradycją, lecz świadomi nieuchronnego nadejścia tego co póki co nieznane, snują rozważania na temat człowieka stojącego wobec wyzwań, jakie niesie teraźniejszość. Zarówno w formie piosenkowej jak i instrumentalnej starają się odnajdować nowe konteksty muzyczne i liryczne dla opowiadanych historii. Zespół powstał w 2022, w roku 2023 nagrał dwie EP: piosenkową pt. „Human Analog” oraz instrumentalną pt. „Instant Ghost”. Start koncertu godz. 12.00

Czas pięknie dźwiękoumili nam DJ Paradox17

Najsmaczniejszą śniadaniową ecoszamę zapewni Niezły Kocioł

Kawusię serwuje Klub Środowisk Twórczych KRYPTA

Tradycyjne do dyspozycji uczestników będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych, a wstęp na wszystkie spotkania wolny.

Wydarzenie odbędzie się 18 sierpnia.