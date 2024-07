Panta rhei w galerii

Flow/Przepływ. To nazwa nowej wystawy w Centrum Sztuki Galerii EL i część ogólnoeuropejskiego projektu artystycznego. Zobacz zdjęcia z wernisażu, również z występów artystów performatywnych.

Ekspozycja zawiera wiele prac artystycznych o dość różnorodnym charakterze. Podczas wernisażu nie zabrakło performance'ów. Jeden zaprezentowała Justyna Górowska, która wykreowała alter ego WetMeWild, czyli słowiańskiej nimfy wodnej.

- Mitologia Słowian jest dość tajemniczym, nieco zapomnianym obszarem naszej wspólnej historii i wydaje mi się, że jej postać jest szczególnie wyjątkowa ze względu na mocny charakter i sprawczość, którą w sobie nosi. Od tych paru lat, kiedy pracuję w ramach tego alter ego, zajmuje się głównie wątkami dotyczącymi skażenia wody nawiązując jakby do tej mitycznej przestrzeni egzystencji. Jak wiadomo, nimfy wodne były najczęściej związane z rzekami, jeziorami. Dzisiejszy performance jest tak naprawdę poszerzeniem tego działania, projektu. Chciałabym zaprosić moje alter ego, WetMeWild w formie cyfrowej i przeprowadzić z nią dyskusję – zapowiadała swój występ artystka. Oprócz niego przygotowano jeszcze dwa inne, również związane z tematyką przyrody, ekologii, wody etc.

W zapowiedzi wystawy czytaliśmy z kolei:

"Misją naszej wystawy jest pozyskać serca i umysły dla ochrony naturalnie płynących rzek, dzikich obszarów, bioróżnorodności, nieludzkich bytów, całego precyzyjnego układu powiązań, który funkcjonuje w naturze. Tutaj wytwory ludzkich rąk nie służą do poddawania sobie natury, lecz do współistnienia z nią, jej uwielbienia i zabawiania".



Fot. Mikołaj Sobczak

Na ekspozycje swoje prace przedstawiło 68 artystek i artystów. Jest ona częścią szerszego, wieloletniego projektu.

- Zaproszenie do tej wystawy otrzymały wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich ośmiu lat brały udział we Flow. Było to ponad 100 osób, więc uważam to za ogromny sukces, że 68 przekazało nam pracę na tę wystawę i część z nich wita tutaj dzisiaj ze mną państwa. Nie udałoby się to, gdyby nie fenomenalny, niezastąpiony, wspaniały zespół Galerii EL - mówiła podczas rozpoczęcia wernisażu Emilia Orzechowska, dyrektorka galerii i kuratorka wystawy. Kuratorkami z ramienia Flow są Agnieszka Brzeżańska i Ewa Ciepielewska.

Wystawa potrwa do 8 września. Jak podkreślają organizatorzy, to prolog do Flow 2024 i pierwszych oficjalnych wydarzeń Europejskiego Pawilonu “Płynnych Przejawień nad Wisłą”. Te z kolei są ogólnoeuropejskim projektem artystycznym zamówionym przez Europejską Fundację Kultury w 2024 r.

Prace na wystawie przestawili:

