Park z kulturą: Wah - Wah Brass w Parku Dolinka 

Park Dolinka, Amfiteatr i Wah - Wah Brass – oto przepis na udane letnie popołudnie elbląskiego melomana. 6 sierpnia (sobota), wraz z artystami tworzącymi ten wyjątkowy zespół dęty, poznamy oblicze (i to niejedno) muzyki rozrywkowej.

Wah-Wah Brass to muzycy, którzy doświadczeniem mogliby obdzielić co najmniej kilka zespołów (występy m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech oraz Australii), a o ich kunszcie świadczą choćby wspólne występy z Krzysztofem Pendereckim, Justyną Steczkowską, Waldemarem Malickim czy Alicją Majewską. Czas, by poznał ich Elbląg – start o godzinie 17, wstęp wolny.

Sobota (6 sierpnia), 17:00

Amfiteatr – Park Dolinka

Wykonawcy:

Wah – Wah Brass

W programie m.in.

Muzyka rozrywkowa z Polski i świata

Wstęp wolny

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze