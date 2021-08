Perseidy zobaczysz nad Fromborkiem

Dla miłośników patrzenia w niebo to interesujący czas w roku, bo właśnie można na nim zobaczyć Perseidy, czyli rój meteorów. Obserwacja zjawiska będzie możliwa m. in. w Parku Astronomicznym we Fromborku.

- Perseidy to – jak informuje Park Astronomiczny - jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego droga wokół Słońca (orbita) przecina się każdego roku z orbitą Ziemi. Rój widoczny jest każdego roku od połowy lipca, ze szczytem aktywności pomiędzy 9 a 14 sierpnia.

W dniach 6-7 i 13-14 sierpnia we Fromborku będą organizowane dodatkowe wydarzenia związane ze zjawiskiem: prelekcje, oprowadzanie po wystawie dotyczącej obserwatorium na Żurawiej Górze, koncert muzyki elektronicznej inspirowanej twórczością Lema, a przede wszystkim nocne pokazy nieba i obserwacje meteorów. Od 6 do 15 sierpnia w związku z organizowanymi obserwacjami meteorów park będzie czynny od 16.30 do 24. W piątek, 13 sierpnia, wszystkie atrakcje, w tym koncert, pokaz nieba i obserwacja meteorów będą dostępne bezpłatnie. Wstęp wolny obowiązuje również na wszystkie zaplanowane w tych dniach prelekcje. Więcej szczegółów na stronie facebookowej wydarzenia.

Przypomnijmy, że w tym roku Frombork świętuje 40-lecie obserwatorium, znanego dziś jako Park Astronomiczny.

- Jak co roku zapraszamy do Parku Astronomicznego na oglądanie „spadających gwiazd” - mówi Małgorzata Czupajło, kierownik Działu Edukacji w Muzeum Mikołaja Kopernika. - W sierpniu będziemy podziwiać Perseidy. Jeżeli pogoda dopisze, to od 6 do 15 sierpnia możemy spotykać się codziennie pod rozgwieżdżonym niebem, żeby patrzeć na to, co na niebie jest ciekawego do obejrzenia. Dodatkowo 6, 7, 13 i 14 sierpnia odbędą się u nas prelekcje na tematy związane astronomią i historią obserwatorium we Fromborku. Serdecznie zapraszamy - zachęca.