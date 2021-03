Piekarczyk. Legenda czy fakty? Pytamy mieszkańców

Już jutro (8 marca) minie dokładnie 500 lat od dnia, w którym Elbląg, dzięki odwadze i sprytowi czeladnika piekarskiego, obronił się przed Krzyżakami. O historyczne dla miasta wydarzenie i jego głównego bohatera pytamy elblążan.

Na pytanie: "Co wydarzyło się 500 lat temu 8 marca" nie każdy mieszkanie miasta potrafi odpowiedzieć od razu. O wiele łatwiej jest po podpowiedzi, że ma to związek z Piekarczykiem właśnie.

A co do samego Piekarczyka... Czy on w ogóle istniał, czy jest tylko legendą?

Co dokładnie zrobił czeladnik piekarski, aby ocalić Elbląg?

Dlaczego jego pomnik przy Bramie Targowej ma wytarty nos?

Odpowiedzi udzielają elblążanie w załączonym filmie.

