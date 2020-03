Pierwszy taki wernisaż

Artysta już jest w Elblągu, wystawa już przygotowana. A z powodu koronawirusa zamknięte są wszystkie przybytki kultury w naszym mieście. Ale to nie oznacza, że wernisaż wystawy Tomasza Matuszaka „Travel Agency” nie odbędzie się. Będzie można go oglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych Galerii EL.

„Travel Agency” to nazwa niecodziennego "biura podróży", które zabierze cię do niegdyś wspaniałego miasta Hebron. Hebron to kiedyś piękne miasto położone w południowej części Zachodniego Brzegu od lat okupowane przez Izraelskie Siły Obronne (IDF). Podczas tej "podróży" widz będzie miał możliwość zastanowienia się nad wieloma skomplikowanymi poziomami stosunków społecznych i konsekwencjami ludzkich działania, z powodu których cierpi dziedzictwo kulturowe i środowiskowe tego miasta. Tragiczny stan rzeczy w Hebronie został przedstawiony w tym projekcie z cyniczną ironią, jako propozycja celu podróży oferowanego osobom poszukującym spokoju i cukierkowych miejsc z turystycznych katalogów.” - pisaliśmy w tekście zapowiadającym wystawę Tomasza Matuszaka „Travel Agency”.

Wernisaż wystawy miał się odbyć dziś (12 marca) w Galerii EL. Tomasz Matuszak, autor prac jest już w Elblągu, wystawa jest już przygotowana. I w „czasie bez koronawirusa” można by czekać na gości. Wydawać by się mogło, że koronawirus pokrzyżuje plany elbląskich galerników. W Galerii wpadli jednak na dość oryginalny pomysł.

- Wernisaż będzie transmitowany na profilu Galerii na Facebooku. Na pomysł „wpadliśmy” podczas wczorajszego zebrania załogi po tym jak zapadła decyzja o zamknięciu instytucji kultury w Polsce. Sami jesteśmy ciekawi jak to wyjdzie. To decyzja bardzo spontaniczna, więc liczymy się z niedociągnięciami technicznymi, ale... Zobaczymy jak wypadnie – mówił Wojciech Minkiewicz, rzecznik prasowy Galerii EL.

Wernisaż będzie można oglądać na profilu Galerii EL na Facebooku. Start o godzinie 18. Wystawa potrwa do 10 maja. Oglądać „w realu” będzie można ją dopiero wówczas, gdy instytucje kultury zostaną ponownie otwarte.