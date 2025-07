"Piosenki o miłości" w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISFu

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Piątym filmem będzie znakomity obraz "Piosenki o miłości", na który zapraszamy już 8 lipca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na wyjątkowy seans – „Piosenki o miłości” to film, który delikatnie i pięknie opowiada o tym, co w życiu najważniejsze – o uczuciach, tęsknocie i szukaniu bliskości.

Współczesna słodko-gorzka historia o poszukiwaniu własnej tożsamości.

Robert (Tomasz Włosok), młody muzyk działający w cieniu swojego sławnego ojca-aktora (Andrzej Grabowski), próbuje odnaleźć własne miejsce w branży muzycznej. Przypadkiem poznaje Alicję (Justyna Święs z zespołu „The Dumplings”) – dziewczynę o niezwykłym talencie wokalnym. Łączy ich pasja i miłość do muzyki, ale z czasem ich relacja staje się bardziej skomplikowana.

Robert koncentruje się na karierze i za wszelką cenę chce odnosić sukcesy, nawet kosztem prawdy i uczciwości. Alicja, czując presję i niepewność co do swoich uczuć wycofuje się. To, co na początku było czystą radością tworzenia, staje się polem bitwy między emocjami a ambicją.

Film świetnie ukazuje, jak trudne może być pogodzenie autentycznej pasji z chęcią udowodnienia swojej wartości i presją sukcesu.

„Piosenki o miłości” to poruszająca opowieść o muzyce, uczuciach i cenie, jaką płacimy za spełnienie marzeń.

To kino, które łączy subtelność z autentycznością, pokazując, że miłość ma wiele twarzy – od radości po smutek, od bliskości po samotność.

Film, który zachęca do refleksji nad tym, co dla nas naprawdę ważne i jak ważne jest, by słuchać swojego serca.

Jeśli szukasz filmu pełnego emocji, prawdy i piękna – „Piosenki o miłości” są właśnie dla Ciebie.

Serdecznie zapraszamy na „Piosenki o miłości” – film, który zostaje z Tobą na długo.

8.07.2025 godz. 18:00 Piosenki o miłości

Program cyklu w Kinie Światowid

11.07.2025 godz. 18.00 JESTEŚ BOGIEM

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

25.07.2025 godz. 18.00 MOJE CÓRKI KROWY

29.07.2025 godz. 18.00 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

