Plan filmowy... we Fromborku i w Tolkmicku

Reżyserka Kinga Dębska przygotowuje nowy film fabularny zatytułowany "Zupa nic". Zdjęcia do tej produkcji będą realizowane m. in. we Fromborku i w Tolkmicku już w tym miesiącu.

Twórczyni znana jest m. in. z takich produkcji, jak niedawna "Zabawa zabawa" czy "Moje córki krowy". Nowy film Kingi Dębskiej "Zupa nic" ma stanowić kontynuację właśnie tego drugiego obrazu, który przedstawiał historię sióstr starających się poprawić wzajemne relacje. Zmotywowała je do tego rodzinna sytuacja: umierająca matka i chory ojciec. W główne bohaterki wcieliły się Agata Kulesza i Gabriela Muskała. "Dębska tworzy ciekawe, kobiece kino, dające kobiecym bohaterkom przestrzeń, w której mogą się wyrazić poza romantycznymi czy macierzyńskimi scenariuszami, w której kobiety mogą rozmawiać ze sobą i o sobie, odnosić się przed wszystkim do siebie, nie do swoich mężów/ojców/synów/kochanków. W bardzo męskim polskim kinie nie jest to częste i tym bardziej należy "Moje córki krowy" docenić – pisał o tej produkcji Jakub Majmurek na filmweb.pl. Warto dodać, że "Zupa nic" będzie filmem opartym o książkę "Porozmawiaj ze mną" z 2018 r., której autorką jest właśnie Kinga Dębska. Tym razem akcja filmu przeniesie widzów w lata 80'. - Tym filmem chciałabym przypomnieć sobie i widzom, co nas cieszyło, gdy byliśmy dziećmi – mówi o produkcji sama reżyserka. - Pozwolić sobie na rozrzewnienie nad czasem, gdy całe popołudnie można było przesiedzieć z rówieśnikami na drzewie, trzepaku. Mam dziwne wrażenie, że nawet jeżeli w tamtym czasie dostęp do wszystkiego był znacznie utrudniony, łatwiej było pozostać w zdrowej relacji z rzeczywistością – czytamy na stronie Studia Filmowego Kalejdoskop, producenta filmu. - Filmowców zachwyciły plenery gminy Frombork, które posłużą za scenerię kurortu wypoczynkowego Ekipa jest bardzo wdzięczna, że będzie mogła realizować zdjęcia w naszej gminie – informuje Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. Urzędnicy podkreślają, że w dniu realizacji zdjęć mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w pobliżu budynku starego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej. Trwa poszukiwanie statystów do tej produkcji: zdjęcia we Fromborku zaplanowane są na 25, a w Tolkmicku na 26 sierpnia - Przeżyj świetną przygodę, zobacz jak wygląda praca na profesjonalnym planie filmowym, spotkaj znanych polskich aktorów, zostań statystą – czytamy w formularzu zgłoszeniowym do filmu. - Zachęcamy mieszkańców Fromborka, Tolkmicka i okolic do wystąpienia w filmie jako statyści. Szukamy osób w wieku 8-70 lat.

TB