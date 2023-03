Pokazali, że słowo to sztuka

Dobiegł końca 25. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa "... czy to jest kochanie". Wydarzenie dopełniła uroczysta gala z występami laureatów oraz koncertem Stanisławy Celińskiej. Zobacz zdjęcia.

- Festiwal jest niezwykły, ponieważ trwa już 25 lat albo i dłużej - mówiła o dzisiejszym wydarzeniu Monika Kowalczyk-Kogut, która współprowadziła dzisiejszą galę wraz z Piotrem Kogutem. - Są dzisiaj z nami uczestnicy festiwalu, laureaci, jurorzy, czyli ci, którzy przyjechali tutaj do Elbląga tak, jak przyjeżdżają do 25 lat, po to, by przeżyć coś niesamowitego i państwo również będą tego świadkami – podkreśliła.

- Za chwilę czeka państwa wieczór pełen wzruszeń emocji, wrażeń, wszystkiego tego dostarczą uczestnicy konkursu - podkreślał Piotr Kogut.

- Te 25 lat minęło tak naprawdę jak jeden dzień, festiwal przez ten czas ugruntował swoje miejsce na artystycznej mapie tego typu festiwali w Polsce - mówiła Aleksandra Bednarczuk, kierownik festiwalu. - Każdego roku gościmy tutaj w Elblągu utalentowanych recytatorów i wykonawców piosenki poetyckiej. Są oni dla nas praktycznie jak rodzina, dziękujemy im za to, że z nami są - zaznaczyła.

- Słowo, które jest nadzieją, jest pozytywnym słowem, buduje przyszłość - mówił Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. - Słowo podparte muzyką na pewno z wielką siłą potrafi jeszcze bardziej to artystyczne przesłanie przenieść do nas – stwierdził. Złożył podziękowania sponsorom, patronom i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. - A najbardziej (chciałbym - red.) podziękować publiczności, która właściwie pokazuje, że warto, że trzeba, że raz przez te trzy dni w roku możemy się spotkać - podkreślił.



Fot. Mikołaj Sobczak

- Nic tak nie zabija miłości do poezji jak konieczność odpowiedzi na pytanie "co autor chciał przez to powiedzieć". Siłą i pięknem poezji jest właśnie jej uniwersalność zamknięta w tych wszystkich niedopowiedzeniach, które sprawiają, że ten sam wiersz czytany za każdym razem brzmi inaczej. Co innego w nim dostrzegamy wraz ze zmianą nastroju, wiekiem, a nawet pogodą za oknem - mówiła o "sztuce słowa" Sylwia Jaskulska z zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas gali wystąpiła również Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji, która w imieniu prezydenta Witolda Wróblewskiego złożyła dyrekcji CSE "Światowid" podziękowania dotychczasowe lata organizacji festiwalu.

Gwiazdami dzisiejszego wieczoru byli Stanisława Celińska i Maciej Muraszko z zespołem. Artystka zaśpiewała utwory stanowiące kompilację piosenek ze wszystkich jej dotychczasowych płyt. Jej koncert poprzedziły oczywiście występy laureatów 25. edycji festiwalu. W kategorii piosenki poetyckiej zwyciężyła Zuzanna Mulec z Żyrardowa, wśród recytatorów triumfował Bartosz Kowalczyk z Drawska Pomorskiego. Grand prix festiwalu przyznano Indze Żebrowskiej z Warszawy. Otrzymała również nominację do udziału w 59. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Szczegółowe wyniki tutaj.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym 25. edycji

Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa "... czy to jest kochanie".