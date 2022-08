Powrót Jedi i nie tylko (Gwiezdne wojny w Elblągu, część 12)

Trwa gwiezdnowojenna wystawa prac grupy Yavin w Ratuszu Staromiejskim. Przypominamy, że modele ze świata Star Wars można tam oglądać do 21 sierpnia.

"Przejdź na Ciemną Stronę!"

Na wystawę zaglądamy w czwartkowy poranek.

- Na wejście od razu było "wow" – mówią o niej państwo Agata i Andrzej, którzy przyjechali z Łodzi. - Gwiezdne wojny lubię od dziecka, najbardziej te starsze części, ale teraz na Disney Plus poznajemy też te historie, które dzieją się pomiędzy filmami – dodaje pan Andrzej.

- Jesteśmy pełni podziwu, to rzeczy, które chyba powstają "z niczego" – mówi o wrażeniach z wystawy Łukasz, który przyszedł do Ratusza Staromiejskiego z synem Karolem.

- Najlepsza część to Zemsta Sithów, a moja ulubiona postać to Darth Vader – podkreśla Karol. Jego tata ceni najbardziej starą trylogię, a nowe seriale uznaje już za "odcinanie kuponów". Z synem zgadza się w kwestii Vadera, bo jednak ta Ciemna Strona Mocy jest jakby ciekawsza.

- A autorem tych modeli to jest ktoś "ze świata", nie jakiś Polak? - pada pytanie.

- To troje elblążan i ostrołęczanin... - odpowiadam. Później na wystawę dołącza jeszcze damska część ich rodzinki, a w międzyczasie rozmawiamy trochę o filmach, o grupie Yavin, o wybranych modelach...

W Ratuszu Staromiejskim w krótkim czasie przewinęło się dziś parę osób, żeby trochę pobyć w świecie Gwiezdnych wojen. Sam jeszcze raz przechadzam się od jednego modelu do drugiego, bo po prostu lubię do nich wracać.

"Twoje oczy mogą cię zwieść"

Maszyny kroczące widzieliśmy m. in. w "Imperium kontratakuje". Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Co można zobaczyć na wystawie? Dla tych, którzy nie byli, krótka "zajawka". Oglądam choćby maszynę kroczącą AT-AT znaną z Imperium Kontratakuje, którą przygotował Bernard Szukiel. "Model od podstaw zbudowany z kartonu, plany budowy trochę zmodyfikowałem. Konstrukcja jest sklejona klejem wikol. Czas budowy: 3 miesiące. Skala: 1:30. Długość: 80 cm".

Kolejny raz patrzę też na figurę Watto, handlarza znanego z "Mrocznego widma". Jej autorką jest oczywiście Katarzyna Anuszewicz-Kulesza.

"Postać Watto wykonana jest z pianki poliuretanowej oraz mas rzeźbiarskich, papier dermy itp. Skala 1:1/ Wymiary: 90 cm x 60 cm x 45 cm. Waga: 6 kg".

Niektóre pomysły modelarzy są nietypowe. Adam Kulesza odtworzył np. skraplacz wilgoci.

"Słodka woda jest niezbędnym warunkiem przetrwania, jednak na niektórych planetach jest jej tak mało, iż potrzebne jest odzyskiwanie wody z powietrza za pomocą urządzeń zwanych skraplaczami. Skala: 1:3. Czas budowy: 8 miesięcy."

Nie może na wystawie modeli ze Star Wars zabraknąć myśliwców. Jednym z nich jest T-65 X-Wing Marka Kuleszy.

"Model powstał z materiałów takich jak PCV, stal, aluminium. Model zawiera elementy recyklingu czyli część ze starych biurowych drukarek itp. Jest to mój ulubiony myśliwiec z uniwersum gwiezdnej sagi. Wymiary: 160 x 170. Skala: 1:7. Czas budowy: 18 miesięcy".

Jednak bądźmy szczerzy, opisy niewiele mówią. Nawet fotki nie oddają w pełni tego, co można zobaczyć na wystawie grupy Yavin. Ale do 21 sierpnia jest jeszcze czas, by w Elblągu obejrzeć to, co przygotowali modelarze.

Grupę Yavin znajdziemy także na Facebooku, relacja z wystawy wraz z galerią zdjęć jest tutaj.