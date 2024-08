Powstaje Metal Elbląg Compilation

Redakcja Muzycznego Elbląga przygotowuje pierwszą składankę utworów elbląskich kapel metalowych. Znajdzie się na niej 10 zespołów.

Metal Elbląg Compilation to roboczy jeszcze tytuł płyty CD, na której znajdą się nagrania elbląskich metalowych grup: Thanatos, Trauma, Neandertal, Christ's Flesh, Dar Semai, Demise, Lafayn, Enter Chaos, Immemorial, Mistrust. Płyta ukaże się w nakładzie limitowanym.

- Podczas redagowania treści do nowego wydania książki „Elbląska Encyklopedia Muzyczna", wertowaniu materiałów, źródeł, audio-video plików, stwierdziłem, że w Elblągu była (i nadal jest) spora ilość zespołów metalowych, które mają na swoim koncie profesjonalnie wydane materiały na nośnikach fonograficznych, co w dzisiejszych czasach wcale nie musi być takie oczywiste, przy dominacji technologii cyfrowej i wydań streamingowych – mówi Krzysztof Bidziński, pomysłodawca skladanki i twórca Elbląskiego Archiwum Muzycznego (muzycznyelblag.pl). - Warto docenić te kapele, które zostawiły po sobie ślad fonograficzny i przypomnieć ich melomanom mocnych brzmień metalowych wspólną kompilacją. Niejednokrotnie, to właśnie te zespoły promowały muzycznie Elbląg głównie w latach 90. XX w., nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Osoby zainteresowane kupnem płyty w przedsprzedaży (lub wsparciem idei - dodatkowe bonusy!), proszeni są o kontakt z redakcją Muzyczny Elbląg przez FB (Muzyczny Elbląg / Elbląska Encyklopedia Muzyczna) lub mailowo redakcja@muzycznyelblag.pl