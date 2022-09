Jakub Sęczyk z Wrocławia zdobył pierwszą nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Wielorzecze". Uroczyste wręczenie wyróżnień laureatom odbyło się w niedzielę (25 września) w elbląskim muzeum. Zdjęcia.

Laureatką trzeciego miejsca w konkursie została Dorota Bidzińska z Krakowa, drugiego Katarzyna Kowalewska z Magnuszewa. W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze" zwyciężył Jakub Sęczyk z Wrocławia. - To jest ostatni konkurs, na który wysłałem zestaw wierszy. Podjąłem decyzję, że po wydaniu książki nie będę brał udziału w konkursach. Uważam, że one mają promować czytelnictwo i zostawiam to autorom przed debiutem książkowym - mówi Jakub Sęczyk.

Poeta podkreśla, że nie spodziewał się tej nagrody. - Bardzo się cieszę, że jury taką nagrodę mi przyznało. Tym bardziej, że w jury są szanowani przeze mnie poeci – zaznacza Jabuk Sęczyk.

Pan Jakub piszę wiersze od czterech lat. - Tego trzeba się nauczyć. Z całą świadomością literacką i poetycką piszę od około 4 lat. Zostałem laureatem konkursu Nowy Dokument Tekstowy, który jest organizowany przez Instytut Literatury. Moja książka ukaże się na początku listopada nakładem wydawnictwa Nowy Napis. Będzie ją można kupić w księgarniach internetowych – zapowiada poeta.

Jak podkreśla Mirka Szychowiak, członek jury, poziom konkursu był wysoki. - Wpłynęło bardzo wiele zestawów wierszy na konkurs. Byłyśmy mocno zgodne, co do przyznania pierwszej nagrody, absolutnie te wiersze zasługiwały na zwycięstwo. Poezja osób nagrodzonych jest otwarta, czysta, nie ma w niej nic, co poezją nie jest – podkreśla Mirka Szychowiak.

Konkurs odbył się w ramach IX Festiwalu Literatury Wielorzecze