Prezentujemy Gości Wielorzecza - Aneta Korycińska (baba od polskiego)

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny poświęcony jednej z najwybitniejszych polskich poetek, Wisławie Szymborskiej, który odbędzie się w ramach X Festiwalu Literatury Wielorzecze.

Będzie to wyjątkowa okazja do zgłębienia twórczości Szyborskiej, laureatki Nagrody Nobla. To jedna z najważniejszych postaci polskiej poezji; fascynująca, inspirująca i ponadczasowa.

Do poprowadzenia panelu zaprosiliśmy znaną z mediów społecznościowych babę od polskiego, czyli Anetę Korycińską, która pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Aneta Korycińska — nauczycielka języka polskiego, oligofrenopedagożka specjalizująca się w pracy z osobami w spektrum autyzmu, podcasterka, popularyzatorka wiedzy o języku i literaturze polskiej, która od ośmiu lat prowadzi social media oraz stronę w ramach marki osobistej „Baba od polskiego”, współtwórczyni konwentu miłośników romantyzmu „Romantykon”. Twórczyni scenariuszy lekcyjnych dla różnych instytucji kulturalnych np. Teatru Polskiego w Warszawie oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Prowadząca spotkania w przestrzeni Internetowej na temat literatury - „Baba book” oraz edukacji „Baba o budzie”. Mama.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby włączyć się do dyskusji. Zapraszamy w niedzielę, 24 września o g. 12:45 do Galerii EL.

Wstęp wolny!