Pro Musica Antiqua Tolkmicko 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i sztuki na wyjątkowy koncert Zespołu Kameralnego – Pro Musica Antiqua, który odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2024 roku w malowniczym Tolkmicku. Wstęp wolny.

Pro Musica Antiqua to zespół kameralny, którego założycielem i kierownikiem jest Leszek Szarzyński. Koncert jest częścią trasy „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur”, która łączy piękno muzyki z urokami historycznych budowli i przyrody tego regionu. Wydarzenie odbędzie się po wieczornej mszy w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, czyli o godzinie 19:00.

Zapewniamy, że będzie to niezapomniane wydarzenie, które dostarczy wielu wrażeń i wzruszeń. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy do spędzenia sobotniego wieczoru w magicznej atmosferze najciekawszej budowli sakralnej w miasteczku i do podziwiania uroków nadzalewowego Tolkmicka.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko. Celem projektu jest stworzenie nowej jakości w kulturze regionu Warmii i Mazur poprzez różnorodne przedsięwzięcia, takie jak spotkania, warsztaty i koncerty.

Data wydarzenia: 13 lipca 2024 r., godz. 19:00

Miejsce: Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła, Tolkmicko