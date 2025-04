Przemijanie w Lustrach Artura Kubaszewskiego

Lustro to nie tylko przedmiot codziennego użytku – to także przestrzeń do refleksji nad czasem, przemijaniem i iluzją rzeczywistości. Artur Kubaszewski, artysta pochodzący z Suwalszczyzny, od lat eksploruje temat czasu i ludzkiego doświadczenia poprzez sztukę. Zapraszamy na wernisaż wystawy do Światowida w środę 16 kwietnia o godz. 17.

Jego twórcza droga rozpoczęła się od biologii, ale to sztuka stała się jego prawdziwą pasją i sposobem na wyrażanie emocji. Po latach eksperymentów Kubaszewski odkrył niezwykłe możliwości lustra – jego wewnętrzną, niewidoczną stronę, która pozwala uzyskać unikalne efekty wizualne. Lustro w jego pracach nie jest jedynie odbiciem rzeczywistości, ale przestrzenią, w której realność miesza się z iluzją, zmieniając się wraz z widzem, światłem i porami dnia. Lustro, jak żaden inny przedmiot codziennego użytku, skłania do refleksji nad jednym z największych problemów człowieka – przemijaniem - mówi Artur Kubaszewski. Codziennie pokazuje ono nas starszych o jeden dzień w naszym powolnym marszu ku śmierci. Jeśli na granicy rzeczywistości i jej odbicia w lustrze dodamy jakiś nowy, własny element, jakąś sugestię, to możemy podziałać na widza bardziej i wzmocnić lub ukierunkować jego refleksję na temat życia, upływającego czasu - dodaje Artur Kubaszewski. Od 2016 roku Kubaszewski konsekwentnie rozwija swój „lustrzany” cykl, prezentując prace na wystawach indywidualnych, m.in. w Malborku i Sztumie. Teraz jego fascynujący świat luster będzie można zobaczyć w Elblągu. Zapraszamy do świata refleksji i iluzji, gdzie rzeczywistość przenika się z odbiciem, a czas zostaje uchwycony w powierzchni lustra. Data: środa, 16.04.2025 r., godz. 17:00 Miejsce: Galeria II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu Wstęp wolny

CSE Światowid