Przez zabawę do tańca w Promyku

Twoje dziecko to wulkan energii? Tańczy i śpiewa kiedy usłyszy muzykę? Zapisz je na zajęcia taneczne do Promyka. Nasza Dziecięca Akademia Tańca to idealne miejsce na początek przygody z tańcem.

Każde zajęcia to blisko godzinna przygoda taneczna podczas, której najmłodsi uczą się poprzez zabawę krótkich choreografii opartych na tańcu ludowym, nowoczesnym i towarzyskim. Zajęcia wyrabiają wrażliwość na muzykę, uczą poczucia rytmu oraz koncentracji. Zajęcia z dziećmi prowadzi doświadczona tancerka i instruktor: Marta Pilipczuk Dziecięca Akademia Tańca to popularne warsztaty, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Obecnie istnieją już 3 grupy, zaawansowana, średniozaawansowana i początkująca działająca od września, jednak ze względu na duże zainteresowanie rusza kolejny nabór dla dzieci od 4. do 6. roku życia. Wszystkich chętnych zapraszamy w sobotę 8 lutego na godzinę 11 do Centrum Tańca Promyk. Dziecko powinno mieć wygodne buty, luźne, nie krępujące ruchów ubranie i coś do picia.

