Przypadkowy człowiek

To ostatni teatralny akcent w tej edycji Letniego Salonu Muzycznego, na który zapraszamy w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 17 do muszli koncertowej. Na scenie ONA – Marta – w tej roli Marta Piętka i ON – Pan Parsky – w tej roli Dariusz Siastacz. Autorką tekstu jest Yasmina Reza, tłumaczenie Barbara Grzegorzewska.

W życiu wiele wydarzeń jest kwestią przypadku dlatego też nie dziwi fakt, że w pociągu relacji Paryż – Frankfurt spotyka się dwoje przypadkowych ludzi. ON – uznany pisarz; w torbie podróżnej ma swoją ostatnią książkę zatytułowaną „Przypadkowy człowiek” i ONA –też z tą książką, którą jednak długo ukrywa. Przedział, ich dwoje i rozmyślanie, analizowanie sytuacji, chęć rozmowy, a jednak… Co się wydarzy? Czy zaczną rozmawiać? Czy to spotkanie jest kwestią przypadku? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 17 do muszli koncertowej w Bażantarni, wstęp wolny. Marta Piętka - absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim. Zadebiutowała w serialu „Zachowaj Spokój” platformy Netflix w reż. Michała Gazdy i Bartosza Konopki. Ma na koncie udział w produkcjach: „Nieobecni 2”, „Hela” czy „To nie ze mną”. Od dzieciństwa kształci się wokalnie i artystycznie. Współpracowała z Teatrem Studio, Teatrem Komedia i Garnizonem Sztuki w Warszawie, pod okiem takich reżyserów jak Michał Zadara czy Cezary Tomaszewski. W Teatrze Sewruka od 2024 r. Aktualnie występuje w spektaklach: „Skrzypek na dachu”, „Kaczuszkowa karuzela”, „Jentl”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, „Dzieci z Bullerbyn” Dariusz Siastacz - absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pracował w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatrze Powszechnym im. Z. Hubnera w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Buffo i Teatrem Ochoty w Warszawie. W Teatrze Sewruka od 2017 r. Aktor teatralny i filmowy. Laureat wielu nagród i odznaczeń. Aktualnie występuje w m.in.: „Skrzypku na dachu”, „Przyjaznych duszach”, „Jentl”, „Czaszka z Connemary”. Tegoroczny XXVIII Letni Salon Muzyczny objął Honorowym Patronatem Prezydent Elbląga Michał Missan, a realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Cleaner. Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne