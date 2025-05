Regionalia: Gdzie przeszłość spotyka przyszłość

27 maja, Biblioteka Publiczna w Pasłęku stanie się miejscem, gdzie przeszłość spotka się z twórczością. W ramach cyklu „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!" odbędzie się tam czwarte z serii wyjątkowych spotkań poświęconych dziedzictwu regionu, cyfrowej archiwizacji oraz artystycznemu podejściu do historii.

Województwo warmińsko-mazurskie pełne jest tradycji, rodzinnych pamiątek i opowieści, które skrywają w sobie niezwykle cenne fragmenty lokalnej historii. Aby je ocalić i udostępnić kolejnym pokoleniom, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zainicjowało cykl wydarzeń „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!". Czwarte spotkanie z tego cyklu odbędzie się właśnie 27 maja – tym razem w gościnnych progach Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

– Z ogromną radością kontynuujemy ten projekt, który łączy lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi formami jego upamiętniania – mówią organizatorzy. – Wspólnie z Biblioteką w Pasłęku pragniemy zaangażować mieszkańców w działania, które zbliżą ich do historii miejsca, w którym żyją.

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Regionalna Pracownia Digitalizacji, która od ponad dziesięciu lat zajmuje się cyfryzacją zabytków i udostępnianiem ich online na stronie www.cyfrowewm.pl. Zadanie będzie polegało na cyfryzacji 3D rodzinnych pamiątek mieszkańców Pasłęka.

- Od godz. 15.00 do 18.00 zapraszamy wszystkich, którzy posiadają rodzinne pamiątki – np. medale, obrazki, biżuterię, naczynia, które chcieliby zdigitalizować w 3D, aby przyszli i oddali je na chwilę w ręce naszych specjalistów – zachęcają organizatorzy. – Po zrealizowanej digitalizacji właściciele otrzymają swoje skarby również w wersji cyfrowej, będzie je można oglądać także na stronie cyfrowewm.pl.

Jednak „Regionalia" to nie tylko digitalizacja – to także kreatywne spotkania z lokalną kulturą. Podczas wydarzenia w Bibliotece Publicznej na uczestników czekają warsztaty z tworzenia cyfrowych map dla młodzieży, które pozwolą lepiej poznać historię miejscowości, a także warsztaty plastyczne z tworzenia domów podcieniowych z kartonu. Te charakterystyczne budowle, tak typowe dla krajobrazu Żuław, staną się inspiracją do działań artystycznych i okazją do rozmowy o dziedzictwie architektonicznym regionu.

Spotkanie zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie międzypokoleniowe – pełne wspomnień, twórczej pracy i wspólnego odkrywania lokalnej tożsamości. Organizatorzy zachęcają do udziału i zapowiadają kolejne edycje cyklu, który ma na celu budowanie cyfrowej mapy pamięci regionu.