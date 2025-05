Regiostory w kinie Światowid

„Wyzwanie”, „Tyle co nic” oraz „Kołysanka” to tytuły filmów, które pojawią się cyklu Regiostory, który towarzyszy konferencji „Wróćmy do regionów”! Wydarzenie odbędzie się w dn. 12-14 maja w Kinie Światowid.

„Regiostory” – to cykl projekcji filmów, które zostały zrealizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas tegorocznej edycji Konferencji Filmoznawczej „Wróćmy do regionów” seanse i prelekcje skupią się na temacie wplatania wątków regionalnych w popularne gatunki filmowe. W poniedziałek 12 maja o 19.00 to okazja, żeby przyjrzeć się kryminałom i filmom sensacyjnym. Punktem wyjścia będzie film Macieja Dejczera pt. „Wyzwanie”. Prelekcję przed pokazem wygłosi filmoznawczyni mgr Patrycja Blindow. We wtorek 13 maja o 17:30 dr Bartosz Filip wprowadzi widzów w zagadnienia kina społecznego w odniesieniu do jednego z najczęściej nagradzanych filmów ostatnich lat – „Tyle co nic”. Po projekcji będzie okazja, żeby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, którego gościnią będzie Monika Kwiatkowska – aktorka, która wcieliła się w jedną z głównych ról w filmie Grzegorza Dębowskiego. Trzecim gatunkiem prezentowanym podczas cyklu „Regiostory” będzie komedia.14 maja o 18:00 widzowie obejrzą „Kołysankę” Juliusza Machulskiego, a prelekcję wygłosi dr hab., prof. UG Sebastian Jakub Konefał. Szczegółowe informacje dotyczące projekcji oraz bilety na wydarzenie są dostępne na stronie: www.kino.swiatowid.elblag.pl/

Aleksandra Bielska, kino Światowid