Rękodzieło artystyczne jest dla każdego!

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dzieci oraz dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. W nowym roku przygotowaliśmy dla Was propozycje, dzięki którym rozwiniecie artystyczne pasje i wykonacie unikatowe przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Zajęcia dla dorosłych:

>> 13.01.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Technika barwienia tkanin (Shibori, Ombre). Na zajęciach uczestnicy poznają efektowne techniki barwienia tkanin. Shibori to japońska technika barwienia polegająca na zawiązywaniu, składaniu, zszywaniu tkaniny, a następnie farbowaniu. Ombre to efektywna technika tonowanej koloryzacji. Barwienie tkaniny polega na stworzeniu harmonijnego przejścia z jednego koloru do drugiego poprzez stopniowe namaczanie tkanin w barwnikach. Cena 40 zł/osoba.

>> 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Poduszki dekoracyjne z haftem część 1. Na zajęciach przy użyciu m.in. płótna bawełnianego, muliny i kordonków wykonamy dekoracyjne poduszki z haftem. Zajęcia obejmują dwa spotkania. Cena 40 zł/osoba.

>> 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Poduszki dekoracyjne z haftem część 2. Cena 40 zł/osoba.

>> 03.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Ozdoby z materiału do zawieszenia w oknie.

Materiały i tkaniny dają bardzo wiele możliwości do twórczego działania. Jednym z praktycznych, sprawdzonych i coraz popularniejszych sposobów na upiększenie okna jest wykonanie pięknych ozdób z materiału. Cena 40 zł/osoba.

>> 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Patchworkowe obrazy. Patchwork jest bardzo starą techniką wykonywania ubrań, dekoracyjnych tkanin i obić przedmiotów użytkowych ze skrawków tkanin. Patchworkowe obrazy To idealny pomysł na metamorfozę wnętrza. Zajęcia podzielone są na dwie części.Cena 40 zł/osoba.

>> 17.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Patchworkowe obrazy część 2. Cena 40 zł/osoba.

>> 24.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Biżuteria z tkaniny. Biżuterię można wykonać z wielu materiałów, a każdy z nich daje inne możliwości twórcze. Jednym z takich materiałów jest tkanina – dostępna w bardzo dużej ilości kolorów i grubości, co pozwala na zaprojektowanie najróżniejszych przedmiotów. Cena 40 zł/osoba.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

>> 05.01.2022 r. (środa), godz. 17.00 – 18.30 Batik – sztuka z kropli wosku

Słowo „batik” w dosłownym tłumaczeniu znaczy „nakrapianie”. To nanoszenie na tkaninę pojedynczych kropli wosku. Określa się nim zarówno technikę barwienia z zastosowaniem masy z płynnego wosku, jak i tkaninę wykonaną tym sposobem. Cena 30 zł/osoba.

Na zajęciach zapewniamy wszystkie materiały. Więcej informacji i zapisy:



Aleksandra Bednarczuk

tel. 605-636-670,

e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Plac K. Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg