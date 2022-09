Reporter od kuchni: spotkanie z Witoldem Szabłowskim

Kolejnym gościem biblioteki w cyklu spotkań autorskich #czytElnia będzie Witold Szabłowski – dziennikarz i reportażysta, autor bestsellerowych książek „Jak nakarmić dyktatora” i „Rosja od kuchni. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem”, opowiadających historie za kuchennych drzwi dyktatorów i przywódców. Zapraszamy 3 października, o godz. 18 do sali „U św. Ducha”. Wstęp wolny.

Witold Szabłowski swoim życiorysem, choć ma zaledwie 44 lata, mógłby obdzielić kilka osób. Ilość nagród i wyróżnień, które otrzymał za swoje książki i reportaże jest imponująca. Autor ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiował również w Stambule. Jako stażysta CNN Türk objechał niemal całą Turcję. Już za reportaże o Turcji (m.in. o tureckim zamachowcu, który chciał zabić Jana Pawła II i dramatach tureckich kobiet) otrzymał nagrody i wyróżnienia. W Polsce karierę dziennikarską rozpoczynał w TVN24, a w 2006 roku dołączył do zespołu Dużego Formatu Gazety Wyborczej. W 2010 r. ukazała się jego pierwsza książka „Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji” - otrzymał za nią Nagrodę im. Beaty Pawlak, Nagrodę Europy Środkowej „Angelus”, Nagrodę brytyjskiego PEN Clubu za angielskie wydanie i nominację do Nagrody Literackiej NIKE. W 2012 roku otrzymał specjalne wyróżnienie od jury nagrody im. Anny Lindh za artykuły o emigracji z Albanii do krajów Unii Europejskiej i o wychodzeniu Albanii z komunizmu. Kolejna książka „Nasz mały PRL. Pół roku w M-3 z trwałą, wąsami i maluchem” (napisana z Izabelą Meyzą) to zapis podjętego przez nich eksperymentu. W 2014 roku wydał książkę „Tańczące niedźwiedzie”, która została bardzo doceniona w Stanach Zjednoczonych. W 2016 Szabłowski opublikował reportaż „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”, którą nagrodzono Nagrodą „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. Dwie ostatnie książki: „Jak nakarmić dyktatora” i „Rosja od kuchni. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem” to reportaże o przywódcach, dyktatorach i polityce "od kuchni". Na swoim profilu facebookowym autor niedawno ogłosił, że na „Rosja od kuchni” podpisał umowę z największym na świecie wydawnictwem, Penguin Random House z Nowego Jorku. Za „Jak nakarmić dyktatora” otrzymał „kulinarnego Oskara”. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w Ukrainie – komentator przebiegu wojny na profilu FB Witold Szabłowski - Notatnik Reportera.

Rozmowę poprowadzi Dominik Żyłowski.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.