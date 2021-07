Najbliższy weekend będzie pełen rodzinnych atrakcji. W sobotę o godzinie 12.00 na placu przed Ratuszem Staromiejskim zagości „Wygadana Sztuka”, a w niedzielę o 16.00 na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej wystartuje zbójnicka akcja teatralna.

- W tym roku po raz piąty „Rozbójnicy na ulicy” rządzą artystycznie i teatralnie na elbląskiej starówce. Zapraszają całe rodziny na spektakle, warsztaty, animacje i do wspólnej zabawy. Aby do nich dołączyć wystarczy przyjść i skorzystać z tego, co proponują. „Do tej pory w ramach pięciu edycji zagraliśmy łącznie 18 spektakli kończących się akcjami artystycznymi, a przed nami jeszcze dwie tegoroczne akcje.” - tłumaczą organizatorki.

W tym roku zbójnickie działania zostały rozszerzone o dodatkowy dzień, czyli warsztaty artystyczne pn. „Wygadana sztuka” prowadzone w wybrane soboty na placu prze Ratuszem Staromiejskim od godziny 12.00. W najbliższą tj. 17 lipca organizatorki zapraszają do wspólnego tworzenia „Nieprzydasiów”, czyli niezwykłych dzieł sztuki pod czujnym okiem zaproszonego artysty - Bogdana Kilińskiego. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, a biletem wstępu jest uśmiech. Niedziela zaś należy do zbójnickiej bandy i zaproszonego przez nią Teatru Czwarte Miasto. Punktualnie o godzinie 16.00 na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej rozpocznie się rodzinny spektakl „Pchła Szachrajka”. A tuż po nim powstanie plenerowa strefa swobodnej zabawy, zaś chętni będą mogli wykreować własne, niezwykłe robale w akcji w ramach otwartych warsztatów rodzinnych.

„Cudownie móc obserwować jak nasi widzowie dorastają - niektórzy są z nami od samego początku, czyli od 2016 roku. Cieszy też obecność nowych osób, a przede wszystkim klimat, jaki za każdym razem tworzą zarówno rodzice, jak i dzieci. Artyści, których gościmy, często podkreślają, że mamy genialną widownię, dla której gra się po prostu świetnie.” - podkreślają organizatorki.

Gdzie można spotkać rozbójnicką bandę?



Akcja III

Wygadana Sztuka

17 lipca, godz. 12.00-14.00 / plac przed Ratuszem Staromiejskim

warsztaty artystyczne „Nieprzydasie, czyli niezwykłe dzieła sztuki”

Rozbójnicy na ulicy

18 lipca, godz. 16.00-18.00 / dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

spektakl „Pchła Szachrajka” i niezwykłe robale w akcji



Akcja IV

Wygadana Sztuka

31 lipca, godz. 12.00-14.00 / plac przed Ratuszem Staromiejskim

warsztaty artystyczne „Na mojej planecie”

Rozbójnicy na ulicy

1 sierpnia, godz. 16.00-18.00 / dziedziniec Galerii EL

spektakl „Księżycowe opowieści” i wiadomość do kosmicznych przyjaciół

Wszystko dzieje się w ramach projektu „LAT!O - letnie akcje teatralne” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalna IDEA przy współudziale finansowym samorządu miasta Elbląga. Partnerami tegorocznej akcji są Biblioteka Elbląska oraz Centrum Sztuki Galeria EL.