W piątek (5 września) rozpoczęły się Ogrody Polityki. Impreza, organizowana przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka wróciła po kilkuletniej przerwie.

O godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbył się panel dyskusyjny pt. "Kanon lektur czy kanon kultury?", drugim wydarzeniem był koncert na Dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego tria Łona x Konieczny x Krupa (support: Senny). Zobacz zdjęcia.

Program na sobotę (6 września)

17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel

dyskusyjny;

prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM

goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

19:30 – Koncert: Lech Janerka

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży

Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta

wstęp wolny