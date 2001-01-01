W piątek (5 września) rozpoczęły się Ogrody Polityki. Impreza, organizowana przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka wróciła po kilkuletniej przerwie.
O godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbył się panel dyskusyjny pt. "Kanon lektur czy kanon kultury?", drugim wydarzeniem był koncert na Dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego tria Łona x Konieczny x Krupa (support: Senny). Zobacz zdjęcia.
Program na sobotę (6 września)
17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel
dyskusyjny;
prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM
goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska
wstęp wolny
19:30 – Koncert: Lech Janerka
Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego
wydarzenie biletowane
21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży
Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta
wstęp wolny