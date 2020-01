Rozwijaj swoje pasje w Światowidzie

Połowa pierwszego miesiąca w nowym roku za nami. To ten moment, kiedy dopada największe zniechęcenie, motywacje z noworocznych postanowień blakną, a po ambitnych planach i chęciach zostało już tylko wspomnienie. Dodatkowo pora roku jest niesprzyjająca, dzień jest nadal za krótki, a ograniczony dostęp do naturalnego światła, źle wpływa na ludzki organizm. Co robić? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ma na to rozwiązanie.

O tej porze roku zwykle czujemy się zaspani, osłabieni, dzieci są marudniejsze, rozkojarzone, niechętne, a seniorzy odizolowani we własnych mieszkaniach. Mamy wrażenie, że zawodzimy, i że nas zawodzą. Nie ma sensu siedzieć po pracy w domu, przed telewizorem. Niewiele potrzeba by coś zmienić, to kwestia jednej decyzji. Badania wykazują, że działania artystyczno- kreatywne świetnie wpływają na poprawę jakości naszego życia, tego jak widzimy siebie, czy własne życie. CSE Światowid wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Swoją ofertę kieruje do wszystkich grup wiekowych. W propozycjach posiada sekcję ogólnoplastyczną dla dorosłych, sekcję ceramiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, sekcję plastyczną dla dzieci oraz sekcję wokalną dla seniorów. Jedno czy dwa wyjścia w tygodniu na zajęcia, nie jest wielkim zobowiązaniem, a może się okazać zbawienne. Zmiana otoczenia, inni, kreatywni ludzie, zdobycie nowych umiejętności manualno- plastycznych, zabawa i przyjemność, bez deadline’ów, trudnych szefów, czy wymagających nauczycieli. Dlaczego nie dać sobie, dziecku czy wnukom odrobiny beztroski i wytchnienia? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: 55 611 20 85 oraz pod adresem mailowym: Kamila.mach@swiatowid.elblag.pl oraz na naszych stronach internetowych.

CSE Światowid