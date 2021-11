RW Trio – intrygujące muzyczne spotkanie w Galerii EL

Mieszanka jazzu, klasyki i etno za sprawą niecodziennego instrumentarium stanie się w piątek 26 listopada zaproszeniem w muzyczną podróż wraz z Romanem Wróblewskim i jego międzynarodową kompanią przyjaciół.

Roman Wróblewski Trio to intrygująca mieszanka muzyki etnicznej, klasycznej oraz improwizacji. Niekonwencjonalny zestaw instrumentów oraz odmienność stylów w jakich na co dzień poruszają się muzycy zespołu, już na wstępie jest obietnicą wyjątkowej podróży w nieznane dotychczas brzmienia.

Zespół zaprezentuje zmienione aranżacje kilku utworów z debiutanckiej płyty "3:47 AM" Romana Wróblewskiego oraz nowe kompozycje stworzone specjalnie z myślą o pierwszej mini trasie koncertowej po Polsce.

RW TRIO

Roman Wróblewski - piano

Weronika Kulpa - wiolonczela

Luati Gonzales - perkusja

Gościnnie: Gülami Yeşildal - saz, darbuka

Galeria EL – Galeria Laboratorium

26 listopada 2021 godz. 19:00

Bilety:

25 zł przedsprzedaż | kasa GEL

30 zł przedsprzedaż | online kupbilecik.pl

35 zł sprzedaż w dniu koncertu | kasa GEL

Kilka fragmentów recenzji albumu "3:47 AM":

"Przekazywanie emocji i uczuć za pomocą fortepianu wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności technicznych, wymaga głębi i zrozumienia, a na albumie "3:47 am" zdolność pianisty do tego lśni i jest wszechobecna." - Interia.pl

"Na albumie dominuje delikatność, ulotność i urokliwość (…) To dźwięki dla wszystkich którzy szukają w muzyce piękna i szczerości." - Aleksandra Wójcińska, Między uchem a mózgiem

"The lovely touch of the mesmerizing keys created a really magical soundscape to the performance." - Underrated "If you love the greats like Debussy, Einaudi, and Frahm, you will spot in his music material dashes of impressionistic melodies with clarity, vision, and purpose." - Give it a spin.gr

Roman Wróblewski - trójmiejski pianista, kompozytor, od blisko 20 lat zaangażowany w wiele projektów muzycznych o różnorodnej stylistyce. W kwietniu 2021 roku wydał swój debiutancki album z muzyką fortepianową pt: "3:47 AM". Tworzył lub współtworzył 10 albumów studyjnych. Koncertował w Europie, Azji oraz na wielu festiwalach w Polsce m.in. Open'er Festiwal w Gdyni, Przystanek Woodstock (zespół Enchantia), gościnnie występował także w Trójce (z zespołem Radio Bagdad), w studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Jest kompozytorem muzyki filmowej do kilku filmów. Z filmem dokumentalnym "Rozkołys" zakwalifikował się do konkursu głównego na Warszawskim Festiwalu Filmowym w 2021 roku.