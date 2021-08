Saturn V – muzyczna podróż w kosmos w Galerii EL

Lata za oknem coraz mniej, ale muzycznie – nadal jest w formie. W piątek 3 września na kameralnej scenie Centrum Sztuki Galeria EL pojawi się grupa Saturn V, której muzycy wywodzą się z zespołów EABS/Błoto, Skalpel i P.Unity.

W to, że obcowanie z ich muzyką jest swoistą podróżą w dźwiękowy kosmos jest stwierdzeniem uprawnionym nie tylko przez fakt kapitalnego warsztatu muzycznego instrumentalistów, ale też sposób w jaki sami piszą o swojej formacji:

„Saturn V, niegdyś Saturn Jazz Band, to zupełnie nowy muzyczny projekt na polskim niebie dźwiękowym, choć jego założyciele orbitują w jazzowo-funkowej konstelacji od dawna. Zespół powstał po powrocie ze wspólnej podróży w kosmos trzech charyzmatycznych artystów: Pawła Stachowiaka, Rafała Dutkiewicza i Miłosza Olenieckiego. Każdy z muzyków wniósł w projekt kawałek swojej planety – rytm Skalpela, tłustość Błota i finezja P.Unity. Tym samym stworzyli całkiem nowy, wyróżniający się na tle polskiej sceny jazzowej projekt. Współtworząc wspólny kosmos, pandemiczny czas spędzili w nowopowstałym studio nagraniowym Jassmine, co przyniosło znakomite owoce w postaci międzygalaktycznego materiału muzycznego. Szczęśliwie, w końcu można doświadczyć go na żywo! Musicie to usłyszeć. To nie jazz, to podróż w kosmos.”

SATURN V – Centrum Sztuki Galeria EL

3 września (piątek), godz. 20:00

Wstęp wolny

Zespół zagra w składzie:

Paweł Stachowiak (Błoto, EABS) – bas

Rafał Dutkiewicz (Skalpel) – perkusja

Miłosz Oleniecki (P.Unity) – klawisze

Koncert jest częścią cyklu Lato w Formie organizowanego przez UM w Elblągu.