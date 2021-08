Sergiej Kriuczkow i Riverboat Ramblers w Malvie

W piątek (3 września) o godzinie 18 zapraszam na niezwykły koncert do magicznego miejsca. Na zakończenie projektu „Jednodniówki Artystyczne” w Malvie zagrają Sergiej Kriuczkow i Riverboat Ramblers.

Najpiękniejsze piosenki o księżycu w klimatycznych aranżacjach to idealne tło, by w dobrym stylu pożegnać wakacje. Artyści będą promować najnowszą płytę „Songs About the Moon”, a o wrażenia zadbają tak dobrze znani w Elblągu muzycy:

Sergiej Kriuczkow – trąbka i wokal

Szymon Zuehlke – saksofony

Adam Zagrodzki – perkusja

Jurij Mishchenko – kontrabas

Marek Jurski – fortepian

Zapraszam 3 września o 18.00 do Malvy (Wybrzeże Gdańskie 7). Wstęp wolny!