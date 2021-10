Sezon z The Metropolitan Opera

Kino Światowid zaprasza na nowy sezon transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku! Długo oczekiwane wydarzenie rozpocznie się 9 października o godz. 18:55 pokazem Borysa Godunowa.

Od 2006 roku, dzięki transmisjom spektakli w jakości HD & DD Surround, w których nowojorska Met jest pionierem, ponad 22 milionów widzów obejrzało na żywo blisko 110 przedstawień – od klasyki po dzieła współczesne. Realizatorzy transmisji tradycyjnie już zadbają o dodatkowe atrakcje: wywiady z artystami, wizyty za kulisami, w pracowniach teatralnych czy na próbach do kolejnych spektakli.

W tym roku w programie znalazły się zarówno dobrze znane szerokiej publiczności opery takie jak „Rigoletto” czy „Turandot”, ale także prapremierowe wykonania „Hamleta” czy „W moich kościach ogień”. Ponadto będzie okazja do obejrzenia polskich artystów na deskach Met. Wystąpią Piotr Beczała (Rigoletto), Jakub Józef Orliński (Eurydice), Artur Ruciński (Łucja z Lammermooru). Dyrygować będzie Marek Janowski (Ariadna na Naxos), niemiecki dyrygent polskiego pochodzenia.

Program:

9 października 2021 godz. 18:55 Borys Godunow [nowa obsada, transmisja]

23 października 2021 godz. 18:55 Fire Shut Up in My Bones|W moich kościach ogień [prapremiera Met, transmisja]

4 grudnia 2021 godz. 18:55 Eurydyka [prapremiera Met, transmisja]

15 stycznia 2022 godz. 18:55 Kopciuszek [wersja familijna, retransmisja]

29 stycznia godz. 18:55 Rigoletto [nowa inscenizacja, transmisja]

12 marca 2022 godz. 18:55 Ariadna na Naksos [pierwszy raz w HD, transmisja]

26 marca 2022 godz. 17:00 Don Carlos [premiera sezonu / nowa inscenizacja, transmisja]

7 maja 2022 godz.18:55 Turandot [nowa obsada, transmisja]

21 maja 2022 godz. 18:55 Łucja z Lammermooru [nowa inscenizacja, transmisja]

4 czerwca 2022 godz. 18:55 Hamlet [prapremiera Met, transmisja]

cena biletu: 50 zł normalny, 40 zł ulgowy