Jest pogoda, jest miejsce, są chęci i jest potrzeba! Centrum Sztuki Galeria EL rozpoczyna cykl 4 wakacyjnych spotkań pod hasłem „Śniadanie na trawie”. Wykorzystując niechcący rozsławiony trawnik na dziedzińcu połączymy muzykę na żywo, Szkicologię – warsztaty graficzne, aktywność ruchową i kulinarną – czyli mix dla ciała i dla ducha. Pierwsze spotkanie w niedzielę 5 lipca od 10:00 do 14:00.

Idea - niedzielny poranek i południe spędzamy razem słuchając muzyki na żywo (zespoły i DJe), dowiadując się ciekawostek ze świata sztuki i próbując sił na tym polu – Szkicologia czyli warsztaty graficzne (zajęcia poprowadzą lokalni i przyjezdni artyści), rozmawiając, bawiąc się, grając w gry oraz oczywiście zajadając pyszną eko szamkę - kulinaria.

Sami przygotowujemy sobie śniadania z przyniesionych produktów lub tych, które będą dostępne w GEL (odwiedzą nas osoby z własnymi przetworami).

W planie jest też trochę aktywności ruchowej, bo dbamy o duszę, ale też o ciało (tu przydadzą się maty do ćwiczeń).

Weźcie sobie kocyki. Na miejscu do dyspozycji będą pufy i leżaki.

UWAGA - śniadania na trawie, zgodnie z samym tytułem, planowane są wyłącznie na trawie. W przypadku fatalnej pogody nie przenosimy ich do wewnątrz Galerii EL, a najwyżej przenosimy na inny termin. Decyzję podejmować będziemy z samego rana każdej śniadaniowej niedzieli.

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny

PROGRAM ŚNIADAŃ NA TRAWIE:

5 lipca godz. 10:00 - 14:00

MUZYKA – Delay_OK (elektronika, transe, wariacje. Muzycy totalni: Jacek Prościński, Piotr Chęcki, Szymon Burnos)

Delay_OK zagra dla nas jako kolejne wydarzenie w ramach "Elbląskiego Święta Muzyki 2020"

SZKICOLOGIA - za ten element spotkania dzierżąc ołówek, farbkę, wałki (i w wałkach na głowie) odpowiadać będzie mityczna (i prawdziwa jednocześnie) Helen. Temat spotkania - "Czy odbije nam palma?"

KULINARIA - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki eko kulinarne z ogródka i kuchenki Doris.

RUCH - zajęcia z jogi poprowadzi Dorota Pawłow

19 lipca godz. 10:00 - 14:00

MUZYKA - mamy w planie żywe granie Dudzin Dolar Very Trio. Analogowo elektryczne transe na energię elektryczną, bzy i gzy oraz kilka kichnięć odpyłkowych.

DuDoVe Trio zagra dla nas jako kolejne wydarzenie w ramach "Elbląskiego Święta Muzyki 2020"

SZKICOLOGIA - do świata prostych graficznych fiku-miku, które potem każdy będzie mógł zabrać i sprzedać zostając krezusem, zaprasza Bogdan Kiliński. Zajęcia odbędą się pod hasłem „Parasolki na pogodę i niepogodę”.

RUCH – do jogi tańca zaprosi Iza z Holistis

KULINARIA - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki eko kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.

02 sierpnia godz. 10:00 - 14:00

MUZYKA - tu za tupanie nóżką odpowiadać będzie DJ S.Move. Dorastał w Chicago. Kiedy dorósł stwierdził, że najlepsza publiczność jest w Elbląg, Poland. Spodziewajcie się skocznych melodii!

SZKICOLOGIA - tę część poprowadzi Łukasz Zedlewski , którego wystawa grafik będzie miała akurat swój finał w Galerii EL. Będzie węglowo!

RUCH – różne fitnessowe sztuczki pokaże nam Maszka.

KULINARIA - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki eko kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.

16 sierpnia godz. 10:00 - 14:00

MUZYKA - z polichlorku winylu soulowo-funkowo-jazzowe smaki zaproponuje Kolega Kierownik. Za drugą część muzyki na żywo odpowiadać będzie The Foggy Day, który poprowadzi nas przez krainę ambientu.

SZKICOLOGIA - Temat na dziś: "Potworne potwory i monstrualne monstra-o potworach w kinie".

Porozmawiamy o genezie i ewolucji wizerunku potwora w kinie od Golem'a do Bloba. Spróbujemy także narysować autorskie monstra. Wszystko odpowiednio pisaczkiem zepnie Janusz Kozak vel GORE77

RUCH – może tańce?

KULINARIA - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki eko kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.