Sobota z biblioteką

Sobota to dobry czas, żeby wybrać się do biblioteki po książki, a przy okazji spędzić część dnia na kreatywnej zabawie, biorąc udział w zaproponowanych przez nas zajęciach. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć dla dzieci/rodzin z dziećmi na miesiąc luty. Wstęp wolny.

Sobota, 11 lutego Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 "Balonowe kreacje": rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie wiersz Jana Brzechwy pt. "ZOO". Uczestnicy będą tworzyć zwierzaki z balonów. Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91) godz. 12:00 "Kreatywna Lokomotywa": warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których powstaną walentynkowe zwierzaki z serduszek. Dzieci młodsze zapraszamy z opiekunami. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży i rozmowa o mandze pt. "Mąż mojego brata". Sobota, 18 lutego Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00 "Ja też potrafię" – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci z opiekunem). Podczas warsztatów uczestnicy wykonają różane drzewko, które może stać się miłym prezentem dla bliskiej osoby. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 "Bulajowa sobota": warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Sobota, 25 lutego Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 "W kocim świecie": rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka Nikoli Kucharskiej z serii "Opowiem ci, mamo" pt. "Co robią koty". Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91) godz. 12:00 "Kreatywna Lokomotywa": gry i zabaw na tablicy interaktywnej dla dzieci w wieku 6+. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 "Bulajowa sobota": warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida