Spektakl Teatru Tańca

Too Beautiful / Marzena Krzemińska (Propagande C) to spektakl auto-fikcyjny przedstawiający nową wersję historii o królewnie Śnieżce. Królewna pochodzi z Polski, mieszka we Francji i zadaje sobie mnóstwo pytań na temat własnej tożsamości, także tożsamości narodowej: skąd pochodzę? jakie jest moje dziedzictwo?

Pytania stawiane początkowo na poziomie języka (i do tego w języku francuskim, więc z dużym problemem, bo królewna nie jest nawet w stanie poprawnie wypowiedzieć słowa 'tożsamość'), przenoszą się dalej na poszukiwania w ciele. Poszukiwanie własnego cielesnego 'ja’ w skomplikowanym kontekście kulturowym pomiędzy tęsknotą za rytuałem (rodzajem wspólnotowego transu i 'śpiewem tradycyjnym’, który spełnia szczególne funkcje i jest częścią̨ przeżycia wspólnotowego), a wszechobecną kulturą popularną, która stawia swoje wymagania i proponuje ciału konkretny obraz. Główne pytania jakie zadaje sobie artystka w tej pracy dotyczą kobiecości, piękna i tożsamości. Marzena Krzemińska od 2013 roku mieszka w Rennes, jest polską choreografką i tancerką. W 2006 roku uzyskała tytuł magistra sztuk w Akademii Teatralnej w Warszawie i napisała tam pracę magisterską na temat Cunninghama i tańca postmodernistycznego. W 2011 roku ukończyła studia choreograficzne w SNDO (School for New Dance Development) w Amsterdamie. Do 2019 roku regularnie prowadziła zajęcia w Musée de la Danse – CCNRB i brała udział w różnych projektach, w tym Kiss, spektaklu Tino Sehgala i Fous de Danse. Wstęp wolny Data: 24 listopada Godzina: 18 Miejsce: Duża Sala Kina Światowid

