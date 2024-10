Śpiewali dla Kacpra

Elbląski chór Cantata w czwartkowy wieczór (17 października) wystąpił z koncertem charytatywnym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Celem była zbiórka pieniędzy dla wymagającego kosztownej rehabilitacji zdrowotnej Kacpra. Zobacz zdjęcia.

- Chciałabym bardzo podziękować wszystkim obecnym na sali oraz całemu chórowi za zorganizowanie tak wspaniałej inicjatywy jaką jest koncert charytatywny dla Kacperka. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy być z wami, ale wy wszyscy bawcie się dobrze - mówiła w przekazie wideo mama Kacpra.

- Dzisiejszy wieczór jest dla nas wyjątkowy, gdyż chcemy razem z państwem wspomóc leczenie i rehabilitację Kacpra. Kacper ma 12 lat i od urodzenia zmaga się z różnymi dolegliwościami. Koncert został zorganizowany po to, by zebrać pieniądze na jego leczenie i rehabilitację aby w przyszłości mógł się usamodzielnić. Podczas dzisiejszego wieczoru zorganizowana została zbiórka publiczna prowadzona przez Fundację Elbląg. Jest nam niezmiernie miło, że chcieli państwo przybyć na dzisiejszą imprezę by wysłuchać naszego koncertu, a przede wszystkim mamy nadzieję, że otworzą państwo swoje serca i portfele. My jako chór Cantata podjęliśmy decyzję, że z naszych środków przekazujemy 2000 zł na rzecz Kacpra - powiedział jeden z członków chóru.

Ci którzy zdecydowali się przyjść na koncert, na pewno bawili się dobrze. Cantata zaprezentowała własne aranżacje znanych i cenionych utworów, takich jak The Sound of Silence, Cykady na Cykladach czy Szklaną Pogodę Lombardu.

Przypomnijmy, że każdy może wesprzeć chorego chłopca. Kacper mierzy się z długą listą diagnoz, utrudniających mu codzienne funkcjonowanie. U chłopca zdiagnozowano kurczowe porażenie mózgowe, padaczkę lekooporną, malformację tętniczo-żylną i wadę genetyczną w genie KARS. Kacper wraz z rodziną intensywnie walczy o sprawność. Nieustanna rehabilitacja, wizyty u specjalistów, sprzęty rehabilitacyjne, protokoły leczenia, suplementy i diety dają mu szansę na dalsze postępy. Mama Kacperka podkreśla, że nigdy nie straci nadziei na to, że przyjdzie dzień, w którym jej syn stanie się samodzielny. Niestety koszty związane z leczeniem oraz intensywną rehabilitacją przekraczają możliwości finansowe jego rodziny.

Na stronie się pomaga trwa zbiórka na rehabilitację i leczenia chłopca.