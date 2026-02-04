Spotkanie autorskie dot. książki „Jestem z Olimpii” - opowieści o ludziach i klubie

Już jutro (5 lutego) o godz. 17:00 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na spotkanie z autorami książki „Jestem z Olimpii”, Lechem Strembskim i Jakubem Czyżakiem.

Spotkanie to okazja, by usłyszeć z pierwszej ręki wspomnienia osób związanych z Olimpią - nie tylko o wynikach, ale przede wszystkim o ludziach, drobnych gestach i klubowych anegdotach, które budują lokalną pamięć sportową.

Wieczór odbędzie się 5 lutego 2026 r. o godz. 17:00 w czytelni WMBP w Elblągu (ul. Świętego Ducha 25, I piętro). W programie: rozmowa z autorami prowadzona przez Kamila Czyżaka oraz wystawa z okazji 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków klubu i miłośników lokalnej historii.

Wydarzenie jest częścią działań biblioteki w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia WMBP w Elblągu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy - prosimy o zgłoszenia na adres: kamil.czyzak@wmbp.edu.pl

Do zobaczenia jutro - przyjdźcie posłuchać historii, zobaczyć klubowe pamiątki i porozmawiać z autorami!