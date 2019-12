Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” przy ul. Zamkowej zaprasza młodzież od 12. roku życia na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi poświęcone mandze „Twoje imię”, które odbędzie się w piątek, 20 grudnia, o godz. 16. Wstęp wolny.

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży, która jest zainteresowana tematem mangi oraz kultury japońskiej. Podczas drugiego spotkania będziemy rozmawiać o mandze „Twoje imię”. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze chcą dołączyć do naszego klubu!

Opis mangi:

Mitsuha mieszka w malutkim miasteczku, marząc o tym, aby kiedyś rozpocząć studia w stolicy. Taki mieszka i uczy się w Tokio. Pewnego razu, na skutek przedziwnego zdarzenia wywołanego przelatującą w pobliżu Ziemi kometą, na jeden dzień zamieniają się ciałami. To, co z początku wydawało im się snem, wkrótce okazuje się ich nową rzeczywistością, zjawisko powtarza się bowiem za każdym razem, gdy zasypiają. Aby przetrwać ten zwariowany okres muszą obmyślić sposób, aby się ze sobą komunikować. Zwłaszcza że wkrótce będą musieli zmierzyć się z wydarzeniem, które wszystko zmieni...

Film „Kimi no na wa” to jeden z najbardziej dochodowych japońskich filmów wszech czasów. To pełna uroku i humoru, trzymająca w napięciu historia, którą docenili fani na całym świecie. Odkryj ją na nowo w formie komiksu!

Spotkania są realizowane we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

ul. Zamkowa 1

tel. 55 625 60 23